Meizu выпустит полностью беспроводные наушники mblu Blus+ с шумоподавлением

Китайская компания Meizu обнародовала тизер, сообщающий о том, что вскоре дебютируют полностью беспроводные наушники погружного типа (TWS) под названием mblu Blus+.

Известно, что модули-вкладыши будут оборудованы качественными 12-миллиметровыми излучателями. Говорится о наличии системы активного шумоподавления, которая позволит наслаждаться чистой музыкой в различных условиях. Вероятно, также будет реализован «прозрачный» режим для восприятия определённых звуков окружающей среды.

Новинка сможет похвастаться продолжительным временем автономной работы — до 30 часов с учётом промежуточных подзарядок от сопутствующего футляра. Прочие характеристики пока не раскрываются.

По всей видимости, как и модель mblu Blus, устройство получит защиту от влаги и пота в соответствии со спецификацией IPX4. В оснащение войдёт контроллер беспроводной связи Bluetooth 5.2.



Изображение: Meizu