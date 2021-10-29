Meizu выпустит полностью беспроводные наушники mblu Blus+ с шумоподавлением

Китайская компания Meizu обнародовала тизер, сообщающий о том, что вскоре дебютируют полностью беспроводные наушники погружного типа (TWS) под названием mblu Blus+.
Известно, что модули-вкладыши будут оборудованы качественными 12-миллиметровыми излучателями. Говорится о наличии системы активного шумоподавления, которая позволит наслаждаться чистой музыкой в различных условиях. Вероятно, также будет реализован «прозрачный» режим для восприятия определённых звуков окружающей среды.
Новинка сможет похвастаться продолжительным временем автономной работы — до 30 часов с учётом промежуточных подзарядок от сопутствующего футляра. Прочие характеристики пока не раскрываются.
По всей видимости, как и модель mblu Blus, устройство получит защиту от влаги и пота в соответствии со спецификацией IPX4. В оснащение войдёт контроллер беспроводной связи Bluetooth 5.2.
Изображение: Meizu
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