0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

iPhone и Apple Watch смогут выявлять ДТП

iPhone и Apple Watch смогут выявлять ДТП

Журналист Рольф Винклер из The Wall Street Journal рассказал о новой функции iPhone и Apple Watch, которая позволит устройствам определять автомобильные аварии и автоматически набирать номер экстренной службы спасения.

Apple планирует запустить функцию «обнаружения аварий» в 2022 году, говорится в статье WSJ со ссылкой на документы компании и людей, знакомых с этим вопросом. Вероятно, функция будет использовать датчики iPhone и Apple Watch, такие как акселерометр, для «обнаружения дорожно-транспортных происшествий по мере их возникновения», частично путем измерения внезапного всплеска гравитационной силы при ударе.

Винклер говорит, что Apple тестировала эту функцию в прошлом году, собирая данные, анонимно предоставленные пользователями iPhone и Apple Watch, и устройства, по-видимому, уже обнаружили более 10 млн вероятных столкновений транспортных средств. Как и в случае с любой другой функцией, которая находится на стадии тестирования, WSJ отмечает, что Apple может отказаться от запуска этого нововведения.

Стоит отметить, что Google уже предлагает функцию обнаружения ДТП на некоторых моделях смартфонов Pixel.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.