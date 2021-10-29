iPhone и Apple Watch смогут выявлять ДТП

Журналист Рольф Винклер из The Wall Street Journal рассказал о новой функции iPhone и Apple Watch, которая позволит устройствам определять автомобильные аварии и автоматически набирать номер экстренной службы спасения.
Apple планирует запустить функцию «обнаружения аварий» в 2022 году, говорится в статье WSJ со ссылкой на документы компании и людей, знакомых с этим вопросом. Вероятно, функция будет использовать датчики iPhone и Apple Watch, такие как акселерометр, для «обнаружения дорожно-транспортных происшествий по мере их возникновения», частично путем измерения внезапного всплеска гравитационной силы при ударе.
Винклер говорит, что Apple тестировала эту функцию в прошлом году, собирая данные, анонимно предоставленные пользователями iPhone и Apple Watch, и устройства, по-видимому, уже обнаружили более 10 млн вероятных столкновений транспортных средств. Как и в случае с любой другой функцией, которая находится на стадии тестирования, WSJ отмечает, что Apple может отказаться от запуска этого нововведения.
Стоит отметить, что Google уже предлагает функцию обнаружения ДТП на некоторых моделях смартфонов Pixel.
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