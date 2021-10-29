Эксперт назвал необходимые качества для агрессивного инвестирования

При инвестировании 80% составляет дисциплина, постоянность и психологическая устойчивость, и только 20% – знание инструментов инвестирования.
Как воспитать в себе эту дисциплину и как реагировать на устрашающие прогнозы по поведению рынков — рассказал автор и основатель компании «УкрИнвестКлуб» Дмитрий Карпиловский во время конференции Жить на проценты.
По его словам, лучшая стратегия, которую инвестор может применить на практике — не обращать внимания на прогнозы и просто всегда покупать.
«Не надо пытаться выбирать акции, рынки и время, пытаться угадать, какая из четырехсот лошадей S&P 500 — самая быстрая. Иногда вы будете покупать очень выгодно, а иногда очень невыгодно. Все равно в 50% случаев вам повезет, а в 50% – не повезет. Просто не переоценивайте ценность прогнозов. Все прогнозы, которые были за последние 50 лет, привели к тому, что люди, которые им следовали, не зарабатывали», — отметил эксперт.
Также во время дискуссии «Путь инвестора: обзор возможностей 2022, с чего начать?» Дмитрий Карпиловский рассказал, какими качествами и компетенциями должен обладать инвестор.
«Я все время слышу, что агрессивные инвестиции требуют заоблачных компетенций, внимания и владения астрологией в совершенстве. В моем понимании и опыте, в агрессивных инвестициях никогда не преуспевали самые умные.
Я хотел инвестировать агрессивно, потому что делать это консервативно — мне скучно. Я искал такую модель, при которой инвестору не нужно много времени, не нужно много мозгов, и при этом он сам управляет своими рисками через вовлечение. И в этой модели я бы не ставил во главу компетенцию", — поделился мыслями опытный инвестор.
По его словам, если вы хотите инвестировать с высокой доходностью, но в этом инструменте есть высокие риски — вам нужны другие качества:
«Все инвесторы, которых я наблюдаю за свои 17 лет активных инвестиций, не являются в этой отрасли экспертами, аналитиками или ясновидящими. Никто из них не умеет предсказывать будущее. Все эти инвесторы были успешными благодаря тому, что они не верили в божественные навыки предвидения, а трезво оценивали риски и спасали свои инвестиции от своего же невежества. Для этого и придумали диверсификацию», — говорит Карпиловский.
Когда вы обрели «насмотренность», провели много сделок, у вас появилось окружение, с кем вы это обсуждаете, вы можете сгенерировать качественную дискуссию о том, является ли хорошей идеей приобрести тот или иной актив. Если же инвестор не имеет возможности это обсудить — он будет заложником своего субъективного мнения;
«Объединив эти три фактора вместе, у вас может получиться хорошая агрессивная инвестиционная стратегия. А дальше вам нужен только спокойный сон — нужно смириться, что две из пяти сделок могут прогореть. Если вы инвестируете в стартапы — смириться, что девять из десяти не принесут большой прибыли. Если в криптовалюту — что за 2 года вы потеряете до 90% своего капитала. А добавив смирение к тем вещам, что я говорил раньше, вы станете классным агрессивным инвестором», — заявил эксперт.
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