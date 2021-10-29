Центры занятости будут работать по-новому: что изменится для безработных украинцев

Правительство вводит новую модель предоставления клиентоориентированных услуг центрами занятости. Finance.ua узнал, что изменится.

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Как сообщает Правительственный портал, введение новой модели предоставления клиентоориентированных услуг центрами занятости предусматривает применение принципиально новых технологий и методов, направленных на ускорение трудоустройства лиц, ищущих работу, а также обеспечения эффективного и действенного сотрудничества с работодателями, что поможет кардинально изменить ситуацию на рынке труда.

Что предусматривает новая модель:

предоставление услуг клиентам центра занятости уже во время первого визита;

обеспечение обмена данными с органами власти с целью минимизации перечня документов, которые должны подавать клиенты;

введение институтов карьерного советника и специализированного карьерного советника по вопросам инклюзивного трудоустройства, что позволит повысить адресность услуг по содействию занятости, расширить спектр взаимодействия с безработным населением с учетом их индивидуальных характеристик;

введение института консультанта работодателя и предоставления им пакета персональных услуг, что позволит обеспечить индивидуальный подбор кандидатов на вакансии, представленные работодателем;

цифровизация услуг, которые предоставляются центрами занятости – внедрение электронных сервисов (подачи отчетности, вакансий, резюме и т.п. в электронной форме), обеспечение работы Электронного кабинета работодателя и Электронного кабинета безработного в режиме реального времени с соответствующим предоставлением услуг через такие кабинеты.

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