Центры занятости будут работать по-новому: что изменится для безработных украинцев

Правительство вводит новую модель предоставления клиентоориентированных услуг центрами занятости. Finance.ua узнал, что изменится.
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Как сообщает Правительственный портал, введение новой модели предоставления клиентоориентированных услуг центрами занятости предусматривает применение принципиально новых технологий и методов, направленных на ускорение трудоустройства лиц, ищущих работу, а также обеспечения эффективного и действенного сотрудничества с работодателями, что поможет кардинально изменить ситуацию на рынке труда.
Что предусматривает новая модель:
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