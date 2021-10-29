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Новый Lenovo ThinkBook Plus получит встроенный в клавиатуру экран

Новый Lenovo ThinkBook Plus получит встроенный в клавиатуру экран

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, он же Evleaks, опубликовал изображение ещё не анонсированного ноутбука Lenovo ThinkBook Plus. Отличительной чертой устройства должен стать дополнительный большой экран для рисования.

О характеристиках Lenovo ThinkBook Plus мало что известно. Лишь сообщается, что он будет оснащён 17-дюймовым экраном. Судя по изображению, справа от клавиатуры будет расположен ещё один сенсорный дисплей размером с 7-дюймовый планшет.

Можно предположить, что ноутбук будет ориентирован в первую очередь на творческих людей, которые смогут рисовать и работать с графикой на дополнительном экране. Не исключено, что его можно будет использовать и для других целей. Например, для одновременной работы с несколькими приложениями.

Предполагается, что презентация Lenovo ThinkBook Plus состоится в начале следующего года на выставке CES 2022.

По материалам 4PDA
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