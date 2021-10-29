В ОП объяснили, «безболезненный» ли закон об олигархах для Коломойского

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассчитывает, что включение человека в реестр олигархов будет влиять на его репутацию на внешних и внутренних рынках и вынуждать выбирать между видами деятельности.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Бабель».

«Мы надеемся, что реестр будет влиять на репутацию того или иного человека на внешних и внутренних рынках. Мы хотим, чтобы человек, который попадает в реестр, задумался: либо он занимается политикой, либо медиа, либо конкретной отраслью. Он должен выбрать, и тогда он выпадет из реестра», — сказал Подоляк.

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В то же время он отметил, что впоследствии будут приняты «еще некие уточняющие законы», которые будут регламентировать то или иное направление, в частности лоббизм.

«Ты в парламент можешь зайти по квоте любого бизнесмена, но при этом ты должен обозначиться как лоббистская группа», — подчеркнул советник руководителя ОП.

В то же время на вопрос, не является ли закон о деолигархизации «безболезненным» для бизнесмена Игоря Коломойского, Подоляк заверил: «Не думаю, что Игорь Валерьевич хочет провести остаток жизни в Украине и не развивать бизнесы, которые у него есть в целом ряде стран. Так, в Украине все еще можно вести „серый“ бизнес, но мы хотим это изменить, и тогда тихой гавани у Игоря Валерьевича здесь не будет. Он и здесь не сможет заниматься бизнесом. Ни один крупный бизнесмен, который предпочитает „серые“ или „черные“ схемы или схемы оптимизации, заниматься бизнесом здесь не будет».

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», № 5599.