0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

В ОП объяснили, «безболезненный» ли закон об олигархах для Коломойского

В ОП объяснили, «безболезненный» ли закон об олигархах для Коломойского

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассчитывает, что включение человека в реестр олигархов будет влиять на его репутацию на внешних и внутренних рынках и вынуждать выбирать между видами деятельности.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Бабель».

«Мы надеемся, что реестр будет влиять на репутацию того или иного человека на внешних и внутренних рынках. Мы хотим, чтобы человек, который попадает в реестр, задумался: либо он занимается политикой, либо медиа, либо конкретной отраслью. Он должен выбрать, и тогда он выпадет из реестра», — сказал Подоляк.

Читайте также: У олигархов будет «льготный период», чтобы стать бизнесом и не попасть в реестр, — Минюст

В то же время он отметил, что впоследствии будут приняты «еще некие уточняющие законы», которые будут регламентировать то или иное направление, в частности лоббизм.

«Ты в парламент можешь зайти по квоте любого бизнесмена, но при этом ты должен обозначиться как лоббистская группа», — подчеркнул советник руководителя ОП.

В то же время на вопрос, не является ли закон о деолигархизации «безболезненным» для бизнесмена Игоря Коломойского, Подоляк заверил: «Не думаю, что Игорь Валерьевич хочет провести остаток жизни в Украине и не развивать бизнесы, которые у него есть в целом ряде стран. Так, в Украине все еще можно вести „серый“ бизнес, но мы хотим это изменить, и тогда тихой гавани у Игоря Валерьевича здесь не будет. Он и здесь не сможет заниматься бизнесом. Ни один крупный бизнесмен, который предпочитает „серые“ или „черные“ схемы или схемы оптимизации, заниматься бизнесом здесь не будет».

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», № 5599.

19 октября Верховная Рада отклонила 12 проектов постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября относительно принятия закона о деолигархизации тем самым разблокировала его подписание Председателем В Р и Президентом Украины.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.