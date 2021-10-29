Дефицит Пенсионного фонда Украины приближается к 170 миллиардам гривен — миссия ООН

Дефицит Пенсионного фонда Украины уже приближается к 170 млрд грн.
Об этом мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает в Facebook.
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«Каждый имеет право на социальное обеспечение, в том числе на пенсию для обеспечения социальной защиты в старости», – говорится в сообщении.
Отмечается, что, однако, сейчас в государственную пенсионную систему взносы уплачиваются только для 36% населения в возрасте 15-64 лет.
«Украина занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объемам занятости через цифровые платформы. Три четверти онлайн-работников не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения», – сказано в сообщении.
В Мониторинговой миссии ООН по правам человека заявляют, что пенсионная реформа должна найти решения, которые позволят полностью реализовать право на социальное обеспечение в Украине.
«Расширение охвата пенсионной системы, отказ от привязки пенсионных выплат к регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц и инклюзивный национальный диалог по поводу будущего пенсионной системы – это ключевые сферы пенсионной реформы, которые, по нашему мнению, должны быть приоритетными для власти», – говорится в сообщении.
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