По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (53,147 млн грн и 50,572 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (48 и 42), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,35−26,36 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активные заявки по доллару на сумму 103,719 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7777 — 79 797
26,3700 — 50 000
26,3500 — 20 000
26,3300 — 150 000
26,3300 — 50 000
26,3300 — 111 111
26,3300 — 111 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,3400 — 20 000
26,3400 — 10 000
26,3400 — 20 000
26,3500 — 20 000
26,3500 — 37 777
26,3500 — 15 000
26,3500 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,4187 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,3833 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что запрещено в Киеве с 1 ноября3 ч. назад - 1295 4
В Украине начинают действовать новые правила дорожного движения4 ч. назад - 2250 3
COVID-сертификат в «Дії» можно получить без подтверждения фотоОколо часа назад - 314 2
Доход от 35 тыс. до 144 тыс. грн: кого ждут работодатели из ЧехииВчера, 14:39 - 3974 2
Израиль хочет пригласить до двух тысяч строителей из Украины - посольство3 ч. назад - 312 1
Авторизоваться в «Дії» можно не на всех смартфонах: почемуВчера, 19:18 - 13245
Кого ищут немецкие работодатели: ТОП-5 отраслей среди заробитчанВчера, 17:00 - 10316
Доход от 35 тыс. до 144 тыс. грн: кого ждут работодатели из ЧехииВчера, 14:39 - 3974 2
В Украине начинают действовать новые правила дорожного движения4 ч. назад - 2250 3
Что украинцы чаще всего покупают онлайн (исследование)Вчера, 15:05 - 1354
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 954
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 547
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 828
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4134 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1226 1