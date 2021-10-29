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«Нафтогаз» запустил новую скважину производительностью 365 тыс. кубометров газа в сутки

«Нафтогаз» запустил новую скважину производительностью 365 тыс. кубометров газа в сутки

«Нафтогаз» запустил новую газовую скважину на Полтавщине производительностью более 365 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, Украина работает над увеличением добычи собственного газа и на этой неделе запустила новую скважину.

«На этой неделе «Нафтогаз» запустил новую газовую скважину на Яблуновском месторождении производительностью более 365 тыс. кубометров газа в сутки. Рост собственной добычи — это одна из трех ключевых задач, которые государство ставит перед руководством «Нафтогаза», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что за последний год подписано 8 соглашений о разделе продукции. По этим сделкам инвестиции в разведку и добычу голубого топлива составят более 10 млрд грн, а первый газ в пределах этих проектов может начать добываться уже в следующем году.

По материалам Espreso.tv
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