Межбанк: что ждать от валютного рынка в первый день ноября

Этот понедельник на валютном рынке пройдет в два этапа, хотя и не сможет порадовать наблюдателей большими объемами операций. Сработает сразу два фактора, которые существенно повлияют на поведение участников рынка и статистику сделок.
Дело в том, что сегодня первый день нового отчетного периода и это традиционно заставляет клиентов подводить итоги прошлого месяца и окончательно определяться с планами на наступивший, что уменьшает их активность на рынке.
Обычно в такой день клиенты «просыпаются» только к 11−12 часам. То есть, на первом этапе часов до 12 -ти активность на межбанке низкая и сделок мало. Лишь к обеду наступает второй этап, когда часть компаний все же уже выходит на торги с основными объемами и это несколько оживляет торги часов до 15-ти.
Затем наступает уже постепенное снижение оборотов межбанка и на торгах остаются в основном только спекулянты. Работы у них в такой момент немного — ведь даже запоздавших клиентов время уже сильно не подпирает, как это бывает в отчетные даты. Но именно в этот момент времени три-пять сделок на небольшие суммы могут помочь спекулянтам «направить» курс в нужном для них направлении. Так что в первый день месяца есть вот такой «нюанс» на украинском валютном рынке.
Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 110−145 млн при заключении до 390−440 сделок максимум.
Относительное затишье на торгах не помешает спекулянтам зарабатывать сегодня на межбанке по евро. Ралли по евро/доллар продолжается, и это отличный вариант заработка для этих категорий клиентов. Они постараются воспользоваться такой возможностью и максимально раскачать котировки евровалюты в течение дня и по паре евро/гривна.
Нацбанк сегодня постарается в ситуацию не вмешиваться, если не будет особых перекосов по спросу и предложению на торгах. Но если такие перекосы приведут к большим колебаниям котировок доллара, то НБУ сразу выйдет со стандартной покупкой $ 5 млн, чтобы показать рынку свое «видение» приемлемого курса на этот день.
Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 1 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,20 — 26,40 грн, евро — коридор 30,25 — 30,55 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,25 / 26,27
евро — 30,50 / 30,53
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