Экономика Украины вернулась к падению - НБУ назвал причину

В сентябре 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) снизился на 4,4% г/г. Основной вклад в падение ИПБО имело сельское хозяйство, объемы производства которого снизились на 11,4% г/г из-за медленного темпа уборки кукурузы в этом году.
Об этом свидетельствует Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2021 года).
Как отмечается в обзоре, в сентябре снизились и объемы производства в промышленности (на 0,7% г/г). Дефицит угля и проведение ремонтов на отдельных металлургических предприятиях отразились на добывающей промышленности, металлургии и энергетике. Из-за высокой стоимости газа в дальнейшем сокращалось производство в химической промышленности.
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Зато наращивание экспорта агропродукции и черных металлов способствовало уменьшению спада в оптовой торговле и улучшению показателей грузооборота.
Потребительский и инвестиционный спрос оставались устойчивыми, хотя рост розничной торговли замедлился (до 5,9% г/г) на фоне высокой базы сравнения. В дальнейшем быстро росло строительство (10,1% г/г), в том числе за счет увеличения бюджетного финансирования дорожной инфраструктуры, отметили в НБУ.
По данным НБУ, за январь-сентябрь ИПБО вырос на 1,1%, за девять месяцев прошлого года наблюдалось падение на 6,0%.
График: НБУ
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