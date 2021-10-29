Пенсии из-за потери кормильца существенно вырастут

В Украине собираются кардинально изменить подход к назначению пенсии из-за потери кормильца, в соответствии с «военным законом № 2262, в результате чего размер выплаты существенно повысится. Если сейчас такой вид пенсии назначается одному из нетрудоспособных членов семьи погибшего (умершего) кормильца, то в правительстве предлагают делать такие выплаты каждому члену семьи, который утратил трудоспособность.
Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в закон Украины „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц“ относительно пенсий в связи с потерей кормильца», который разработали в Минсоцполитики. Документ обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.
В частности, законопроектом предлагается установить такие размеры пенсий членам семьи погибшего (умершего) кормильца:
1. Родителям (одному из родителей), жене (мужу), которые достигли пенсионного возраста, а также одному нетрудоспособному члену семьи (кроме родителей, супруги/супруга) — в размере 70% дохода кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не меньше 2 размеров минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас один такой размер составляет 1854 грн, а с 1 декабря — 1934 грн).
2. Если в семье есть двое и более нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, мужа/жены), то каждому из них назначается пенсия в размере по 50% дохода погибшего (умершего) кормильца, но не меньше 2 размеров минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
К другим нетрудоспособным членам семьи (кроме родителей, жены/мужа) по закону № 2262 относятся дети, внуки, сестры/братья, если они не достигли 18 лет, или независимо от возраста, если они являются лицами с инвалидностью (при условии, что у них нет трудоспособных родителей).
Сейчас действует норма, согласно которой право на пенсию в размере 70% зарплаты имеет только один член семьи, утративший трудоспособность, а если таких двое и больше, то пенсия назначается в размере 90% заработка кормильца на всех, и распределяется между членами с таким расчетом, чтобы каждому досталось не меньше 40%.
Кроме того, сейчас нет минимальной границы размера для части общей пенсии по потере кормильца, а с принятием закона такой размер не сможет быть меньше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть если бы предлагаемые проектом нормы действовали на данный момент, то размер пенсии из-за потери кормильца, независимо от процентов и распределения на части между всеми членами семьи, был бы не меньше 3708 грн.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, он разработан по результатам встречи Президента Украины с представителями семей защитников, где, в частности, обсуждали вопрос о пенсионном обеспечении членов семей погибших добровольцев, принимавших участие в АТО и ООС.
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