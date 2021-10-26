0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 175 0

Лидеры G20 одобрили введение минимального мирового налога

Лидеры G20 одобрили введение минимального мирового налога

Лидеры 20 стран с крупнейшими экономиками мира (G20) одобрят соглашение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о введении глобального минимального корпоративного налога в размере 15%.

Об этом со ссылкой на проект коммюнике двухдневного саммита G20 сообщает Reuters.

«Мы призываем инклюзивную рамочную программу ОЭСР/G20 по BEPS в кратчайшие сроки разработать типовые правила и многосторонние инструменты, согласованные в Подробном плане реализации, с целью обеспечения того, чтобы новые правила вступили в силу на глобальном уровне в 2023 году», — говорится в проекте документа.

В октябре 136 стран достигли соглашения о минимальном налоге для глобальных корпораций, включая таких интернет-гигантов, как Google, Amazon, Facebook, Microsoft или Apple, чтобы им было труднее уклоняться от налогообложения, открыв офисы в юрисдикциях с низкими налогами.

«Это больше чем просто налоговое соглашение, это изменение правил мировой экономики», — прокомментировал журналистам чиновник США.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.