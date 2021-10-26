Лидеры G20 одобрили введение минимального мирового налога

Лидеры 20 стран с крупнейшими экономиками мира (G20) одобрят соглашение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о введении глобального минимального корпоративного налога в размере 15%.
Об этом со ссылкой на проект коммюнике двухдневного саммита G20 сообщает Reuters.
«Мы призываем инклюзивную рамочную программу ОЭСР/G20 по BEPS в кратчайшие сроки разработать типовые правила и многосторонние инструменты, согласованные в Подробном плане реализации, с целью обеспечения того, чтобы новые правила вступили в силу на глобальном уровне в 2023 году», — говорится в проекте документа.
В октябре 136 стран достигли соглашения о минимальном налоге для глобальных корпораций, включая таких интернет-гигантов, как Google, Amazon, Facebook, Microsoft или Apple, чтобы им было труднее уклоняться от налогообложения, открыв офисы в юрисдикциях с низкими налогами.
«Это больше чем просто налоговое соглашение, это изменение правил мировой экономики», — прокомментировал журналистам чиновник США.
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