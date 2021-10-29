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Выплаты бизнесу за локдаун могут возобновить

Выплаты бизнесу за локдаун могут возобновить

Офис президента рассматривает возможность возобновления финансовой поддержки бизнеса во время жесткого локдауна, однако сумма может быть ниже 8 тыс. грн, которые выплачивали ранее.

Об этом рассказал советник Президента Олег Устенко в комментарии ИФ.

«Доходы госбюджета вследствие локдауна могут оказаться ниже ожидаемых. Пострадает не только доходная часть, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с предыдущей президентской инициативой, согласно которой предприниматели в „красных“ зонах могли получить по 8 тыс. грн», — отметил он.

В то же время Устенко отметил, что объемы такой помощи на этот раз будут меньше, поскольку бизнес сможет частично работать, обслуживая вакцинированных граждан.

По его мнению, бизнес адаптировался к новым условиям работы, к тому же даже в «красных» зонах он не будет полностью закрыт.

«Локдаун не пройдет бесследно, но текущая ситуация отличается от предыдущих локдаунов. Во-первых, экономика уже адаптирована к таким ситуациям, есть опыт и понимание, как надо двигаться в период жестких ограничений. Во-вторых, сам бизнес сможет относительно нормально функционировать — есть определенное количество вакцинированных, есть тот же опыт», — подчеркнул Устенко.

Он добавил, что жесткие ограничения повлекут за собой замедление темпов экономического роста, однако значительно в меньшей степени, чем раньше, а локдаун будет стимулировать украинцев вакцинироваться.

НБУ оценил возможные экономические убытки от месяца локдауна в 0,3% ВВП.

Кабмин пока не планирует вводить тотальный локдаун и останавливать экономику несмотря на рост числа тяжелых случаев и госпитализаций с COVID-19.

По материалам Финансовый клуб
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