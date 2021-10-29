Украинские банки получили наибольшую за 10 лет прибыль

В январе-сентябре 2021 года платежеспособные банки получили 51,4 млрд грн чистой прибыли, что на 37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (37,6 млрд грн). В целом этот результат является лучшим за соответствующие периоды более десяти лет подряд.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Как отмечает регулятор, в значительной мере этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за 9 месяцев они снизились в целом на более 60% г/г, по кредитам — вполовину и вернулись к докризисному уровню.
Банки продемонстрировали высокую операционную эффективность, существенно увеличили процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.
Чистые процентные и комиссионные доходы росли темпами 35% и 28% соответственно в годовом измерении благодаря низкой стоимости ресурсов, активизации кредитования и росту объемов безналичных операций.
Операционные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные риски.
«По состоянию на 1 октября 2021 года из 71 платежеспособного банка 64 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн, что перекрыло убытки 7 банков на общую сумму 0,3 млрд грн», — сообщили в НБУ.
Инфографика: НБУ
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