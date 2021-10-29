0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

Украинские банки получили наибольшую за 10 лет прибыль

Украинские банки получили наибольшую за 10 лет прибыль

В январе-сентябре 2021 года платежеспособные банки получили 51,4 млрд грн чистой прибыли, что на 37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (37,6 млрд грн). В целом этот результат является лучшим за соответствующие периоды более десяти лет подряд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отмечает регулятор, в значительной мере этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за 9 месяцев они снизились в целом на более 60% г/г, по кредитам — вполовину и вернулись к докризисному уровню.

Банки продемонстрировали высокую операционную эффективность, существенно увеличили процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.

Чистые процентные и комиссионные доходы росли темпами 35% и 28% соответственно в годовом измерении благодаря низкой стоимости ресурсов, активизации кредитования и росту объемов безналичных операций.

Операционные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные риски.

«По состоянию на 1 октября 2021 года из 71 платежеспособного банка 64 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн, что перекрыло убытки 7 банков на общую сумму 0,3 млрд грн», — сообщили в НБУ.


Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • эксперт прогнозирует, что банковские отделения в Украине вскоре могут закрыться, однако банки будут отслеживать передвижение и покупки своих клиентов;
  • в IV квартале банки прогнозируют незначительное повышение стоимости привлечений за счет удорожания средств, привлеченных от корпораций. Треть банков указали на уменьшение доли фондирования в иностранной валюте за последние три месяца;
  • Национальный банк представил проект концепции построения системы мгновенных платежей в Украине, которая будет работать 24 часа в сутки 365 дней в год.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.