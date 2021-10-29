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Минобороны анонсировало появление в «Дії» документов воинского учета

Минобороны анонсировало появление в «Дії» документов воинского учета

Министр обороны Андрей Таран анонсировал появление на портале «Дія» электронных сервисов, связанных с документами о выполнении гражданами воинской обязанности.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Речь идет, в частности, об информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. По словам министра, реализация проекта так называемого «электронного центра комплектования и социальной поддержки» в «Дії» запланирована в течение 2022−2023 годов.

«Уже заложены принципы цифровизации процессов воинского учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь MilitaryID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека», — рассказал Таран.

По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане в будущем смогли получить все данные о себе в электронном виде через «Дію», без посещения учреждения.

Министр сообщил, что сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Министерства цифровой трансформации, определяющий порядок обмена информацией между порталом «Дія» и реестром.

«Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами. На сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы, а далее очередь за реестрами других госорганов. Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • в Минцифры работают над введением новой функции в «Дію» для загрузки данных о недвижимости в реестр;
По материалам Дело
  • i

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