Минобороны анонсировало появление в «Дії» документов воинского учета

Министр обороны Андрей Таран анонсировал появление на портале «Дія» электронных сервисов, связанных с документами о выполнении гражданами воинской обязанности.
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Речь идет, в частности, об информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. По словам министра, реализация проекта так называемого «электронного центра комплектования и социальной поддержки» в «Дії» запланирована в течение 2022−2023 годов.
«Уже заложены принципы цифровизации процессов воинского учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь MilitaryID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека», — рассказал Таран.
По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане в будущем смогли получить все данные о себе в электронном виде через «Дію», без посещения учреждения.
Министр сообщил, что сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Министерства цифровой трансформации, определяющий порядок обмена информацией между порталом «Дія» и реестром.
«Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами. На сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы, а далее очередь за реестрами других госорганов. Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне», — отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Малому и среднему бизнесу предложат лизингВчера, 09:37 - 1323 1
Авторизоваться в «Дії» можно не на всех смартфонах: почемуВчера, 19:18 - 9993
Кого ищут немецкие работодатели: ТОП-5 отраслей среди заробитчанВчера, 17:00 - 9369
Перерасчет пенсий: кто получит надбавку до конца 2021 годаВчера, 10:10 - 5848
Доход от 35 тыс. до 144 тыс. грн: кого ждут работодатели из ЧехииВчера, 14:39 - 3383
Малому и среднему бизнесу предложат лизингВчера, 09:37 - 1323 1
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 899
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 531
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 819
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4119 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1222 1