InvestForum UA на Канарских островах: тренды, обсуждаемые владельцами и менеджерами украинских и международных компаний

В сентябре 2021 года состоялось ключевое событие месяца — Второй международный инвестиционный форум InvestForum UA. Традиционно, форум прошел на Канарских островах – на Тенерифе, Коста-Адехе. Здесь собрались представители бизнеса, финансовых организаций и фондов, экспертной и консалтинговой среды из Украины, Испании, Эстонии, Латвии.

В программу InvestForum UA – 2021 (11-16 сентября) вошли выступления ведущих экспертов, дискуссионные панели, представление инвестиционных проектов, знакомство с островом Тенерифе — местом для налаживания партнерств, для ведения бизнеса и для отдыха.

Событие открыл глава оргкомитета InvestForum UA Михаил Корилкевич. Он рассказал о целях и основных ценностях мероприятия: национальном и региональном контексте устойчивого развития Украины и ее партнеров, социальных инвестициях и социальной ответственности, об инновационных и асимметричных ответах на глобальные вызовы.



2-ой InvestForum UA открыл Михаил Корилкевич

Сессия “Испания – Украина. Возможности сотрудничества. Канарские острова – специальная экономическая зона ЕС” открыла присутствующим участникам форума перспективы сотрудничества островов и материковой Испании с Украиной. В ходе сессии выступили представительница правительства Тенерифе Лискель Альварес и команда агентства Why Tenerife? во главе с руководителем проекта Андреасом Фишером.



Презентация проекта Why Tenerife?

Опыт инвестиций Испании в Украину был представлен кейсом промышленной группы Dacsa Group в ходе презентации генерального менеджера компании Сантьяго Мартина (кейс о масштабном инвестиционном проекте компании Дакса Бунге Украина в Винницкой области, сумма инвестиций совместно с компанией Bunge составляет $14 млн.).

Участие в InvestForum UA приняли известный социальный технолог и визионер Владимир Тарасов и трендсеттер франчайзинга в Украине, основательница Franchise Group Мирослава Козачук. Участники форума — владельцы бизнесов получили от них ценную информацию и действенные советы по ведению бизнеса с точки зрения организации менеджмента и запуска франшизы, узнали тренды в своей отрасли на ближайшие годы.



Сессия Владимира Тарасова “Собственность, власть и менеджмент компании. Ошибки и конфликты”

Выступление CEO ICLUB Тамары Лобзиной было посвящено венчурному инвестированию на примере ICLUB Global. Исполнительный директор Центра предпринимательства Украинского католического университета (УКУ) Иван Петренко представил венчурный фонд УКУ.

В ходе форума состоялись презентации успешных инвестиционных проектов. В частности, в рамках деловой программы был представлен онлайн продуктовый магазин Foodex24 (спикер — Владислав Савченко, IT-бизнесмен); платформа для управления лояльностью клиентов и персонализацией продаж на основе искусственного интеллекта RecONSale (спикер — Тарас Царенко, CEO Artygeek); инвестиционный стартап, который развивает индустрию семейного фермерства, “Семейные молочные фермы” (спикеры — Максим Швец, Людмила Иващук, Александр Лисовский, проект “Семейные молочные инвестиции”).



Презентация Мирославы Козачук, Franchise Group

На итоговой дискуссионной панели участники обсудили возможности и реалии финансирования инвестиционных проектов в Украине и за границей; кредитование и перспективы фондового рынка – украинские и международные горизонты; стандарты корпоративного управления в контексте привлечения инвестиций. В дискуссии приняли участие: Михаил Корилкевич, импакт инвестор, глава оргкомитета InvestForum UA (Украина), Валерий Кулицкий, управляющий партнер Baltic Partners (Латвия), Юрий Олексиенко, руководитель департамента по вопросам инвестиционной деятельности КУА “ОТП Капитал” (Украина), Тамара Лобзина, СЕО ICLUB (Украина), модератор — Тарас Думич, управляющий партнер киевского офиса международной юридической фирмы Wolf Theiss (Австрия).

На InvestForum UA – 2021 между участниками и потенциальными инвесторами состоялись переговоры, в результате которых были достигнуты договоренности по инвестированию в украинские проекты и стартапы (аграрный сектор, технологии).

Третий международный инвестиционный форум InvestForum UA запланирован на март 2022 года на Канарских островах. Ознакомиться с программой события, условиями участия и зарегистрироваться можно будет на сайте.



Присоединяйтесь к нам на 3-м InvestForum UA!

Об InvestForum UA

InvestForum UA – это ежегодный международный инвестиционный форум, платформа, открывающая Украину для мира и мир для Украины. Концепция InvestForum UA направлена на развитие постоянно действующей платформы для организации взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов в Украине, иностранных и украинских инвесторов.

Миссия InvestForum UA заключается в формировании прозрачной и понятной инвестиционной среды Украины, развитии сети лидеров, которые понимают свое влияние и ответственность, создании экосистем устойчивого развития.

Ежегодно форум проходит в формате Work&Rest. Это позволяет участникам события максимально эффективно использовать время пребывания на InvestForum UA.

Узнать больше о событиях InvestForum UA – 2021 по ссылке.

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