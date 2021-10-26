НБУ прогнозирует замедление темпов роста зарплат украинцев

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная заработная плата в Украине за 2021 год вырастет на 19,2%, реальная (с учетом инфляции) – на 9,1%. В дальнейшем темпы роста существенно снизятся.

Об этом свидетельствует “Инфляционный отчет” Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

Как отмечается в прогнозе, в 2022 году определенный сдерживающий эффект будут иметь ограничения по росту зарплат работников государственных органов власти, тогда как ожидания предприятий относительно роста зарплат довольно высоки.

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“В результате реальные заработные платы будут расти на 4-6% за год, что будет соответствовать повышению производительности в экономике”, – говорится в документе.

По прогнозу НБУ, в 2022 году номинальные зарплаты вырастут на 12,9%, реальные – на 5,9%, в 2022 году номинальные на 8,4%, реальные – 3,4%.

“В 2022-2023 годах вместе со снижением темпов роста заработных плат, несколько замедлится и рост частного потребления (примерно до 5% в год). В то же время его поддержит дальнейшее улучшение потребительских настроений, рост кредитования домохозяйств и отказ от карантинных ограничений”, – отмечается в отчете.

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