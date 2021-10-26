НБУ прогнозирует замедление темпов роста зарплат украинцев

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная заработная плата в Украине за 2021 год вырастет на 19,2%, реальная (с учетом инфляции) – на 9,1%. В дальнейшем темпы роста существенно снизятся.
Об этом свидетельствует “Инфляционный отчет” Национального банка Украины (октябрь 2021 года).
Как отмечается в прогнозе, в 2022 году определенный сдерживающий эффект будут иметь ограничения по росту зарплат работников государственных органов власти, тогда как ожидания предприятий относительно роста зарплат довольно высоки.
Читайте также: В Украине выросла средняя зарплата
“В результате реальные заработные платы будут расти на 4-6% за год, что будет соответствовать повышению производительности в экономике”, – говорится в документе.
По прогнозу НБУ, в 2022 году номинальные зарплаты вырастут на 12,9%, реальные – на 5,9%, в 2022 году номинальные на 8,4%, реальные – 3,4%.
“В 2022-2023 годах вместе со снижением темпов роста заработных плат, несколько замедлится и рост частного потребления (примерно до 5% в год). В то же время его поддержит дальнейшее улучшение потребительских настроений, рост кредитования домохозяйств и отказ от карантинных ограничений”, – отмечается в отчете.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ наладит производство сверхдешевых автомобилейВчера, 05:28 - 8249 16
Любимый электромобиль украинцев назвали худшей инвестициейПозавчера, 23:38 - 15722 6
Адвокат объяснил новые правила «ПриватБанка» и озвучил неожиданный прогнозВчера, 07:39 - 5674 5
Владельцы «еврономеров» возвращают автомобили в ЕвропуВчера, 18:30 - 4007 5
Эксперт назвал преимущества накопительной пенсииВчера, 20:02 - 322 4
Как проверить, фальшивы ли доллары (инфографика)Вчера, 14:00 - 4463
Владельцы «еврономеров» возвращают автомобили в ЕвропуВчера, 18:30 - 4007 5
Район Киева вошел в рейтинг лучших районов мира (инфографика)Вчера, 15:04 - 2139
Откуда в Украину везут подержанные автомобилиВчера, 19:17 - 1219
Аренда жилья в Европе: ТОП-5 городов с наиболее заметным ростом ценВчера, 16:25 - 1146
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы ценыПозавчера, 10:40 - 795
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 497
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 793
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4065 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1204 1