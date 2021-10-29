Hyundai представил обновленный кроссовер Creta с улучшенным дизайном (фото)

В Сети появились первые изображения обновленного кроссовера Hyundai Creta накануне его дебюта в Индонезии. Стоит отметить, что новинка получит более привлекательный дизайн в стиле «старшего брата» Tucson. В частности, появится модернизированная решетка радиатора, в которую интегрировали секции дневных ходовых огней.
Кроме того, компактный кроссовер получит двухцветную окраску кузова, где крыша и стойки будут выполнены в черном цвете. В список оснащения добавится виртуальная приладка, 10,25-дюймовая мультимедиа, аудиосистема Bose и панорамная крыша.
При этом в моторной гамме изменений, скорее всего, не произойдет. Кроссовер по-прежнему будет двигаться 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными ДВС, а также 1,4-литровым 140-сильным турбоагрегатом. В качестве трансмиссии предлагается вариатор или РКПП.
Следует отметить, что такой быстрый рестайлинг, вероятно, вызван противоречивыми отзывами о текущем стиле. Официальный дебют обновленной Hyundai Creta запланирован на 11 ноября в рамках автосалона GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show) в Индонезии.
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