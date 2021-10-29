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Что запрещено в Киеве с 1 ноября

Что запрещено в Киеве с 1 ноября

В Киеве с 00:00 1 ноября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В распоряжении Finance.ua есть полный перечень ограничений, которые начнут действовать с этого времени.

Кто будет проверять соблюдение ограничений. Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных в столице, должны обеспечить районные в городе Киеве государственные администрации, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве, Государственное учреждение «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве, Управлению Патрульной полиции в г. Киеве Департамента Патрульной полиции Национальной полиции Украины, КП «Муниципальная охрана», КП «Киевпастранс».

С 00:00 1 ноября в Киеве запрещены:

  • перевозки пассажиров общественным транспортом, в том числе в метрополитене (кроме лиц до 18 лет), без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или «желтого» или «зеленого» COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;
  • перевозки пассажиров общественным транспортом – в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутных такси – в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;
  • посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или «зеленый» COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

Учебные заведения столицы с 1 ноября должны перейти на дистанционный режим. Детские сады могут работать при условии, если у всех работников есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Также с 1 ноября в столице запрещены:

  • нахождение без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;
  • работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или «зеленого» COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
  • деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или «зеленого» COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
  • посещение посторонними лицами госучреждений и учреждений социальной защиты (разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или «зеленого» COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или «зеленого» COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
  • проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования (разрешается при наличии у посетителей и работников заведений отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или «зеленого» COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
  • проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Напомним, госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в «красную» зону карантина 28 октября.

По материалам Finance.UA
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