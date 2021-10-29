Что запрещено в Киеве с 1 ноября

В Киеве с 00:00 1 ноября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В распоряжении Finance.ua есть полный перечень ограничений, которые начнут действовать с этого времени.
Кто будет проверять соблюдение ограничений. Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных в столице, должны обеспечить районные в городе Киеве государственные администрации, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве, Государственное учреждение «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве, Управлению Патрульной полиции в г. Киеве Департамента Патрульной полиции Национальной полиции Украины, КП «Муниципальная охрана», КП «Киевпастранс».
С 00:00 1 ноября в Киеве запрещены:
Учебные заведения столицы с 1 ноября должны перейти на дистанционный режим. Детские сады могут работать при условии, если у всех работников есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
Также с 1 ноября в столице запрещены:
Напомним, госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в «красную» зону карантина 28 октября.
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