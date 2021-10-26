Стало известно, когда украинцам выплатят субсидии за октябрь

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельки, узнал, что в начале ноября Минсоцполитики осуществит финансирование для выплат субсидий за октябрь.

Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что в начале ноября Минсоцполитики осуществит финансирование для выплат субсидий за октябрь.

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По словам заместителя министра, Минсоцполитики проведены необходимые мероприятия для того, чтобы люди вовремя получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде.

Органами социальной защиты населения осуществляется расчет субсидий на отопительный период в автоматическом режиме.

«Сейчас проведен обмен информацией с Пенсионным фондом, налоговыми органами, организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг для осуществления расчета субсидий и формирования заявок на их финансирование за октябрь», — говорят в Минсоцполитики.

По состоянию на конец октября почти 2,6 млн домохозяйств оформлены субсидии.

В Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 составит около 2 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

через портал государственных услуг и приложение «Дія» можно будет оформить пенсии и субсидии. Услуги станут доступными уже в ноябре;

даже если человек будет включен в программу субсидий в ноябре или в первой половине декабря, он получит субсидию с начала отопительного сезона;

заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко проинформировал, что выделенных средств на субсидии на этот год абсолютно достаточно;

начисление субсидий для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантинных ограничений осуществляется на увеличенные социальные нормативы.

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