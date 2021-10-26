Рынок земли: как защитить свое право, если произошел рейдерский захват

В рамках открытого рынка земли самым актуальным вопросом становится защита права собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая позволит без боязни продуктивнее использовать землю, то есть закупать технику, инвестировать в разработку и улучшение земель, а также использовать новые технологии.
Действенные механизмы защиты права:
Когда «рейдерский» захват состоялся:
В то же время, решение вопроса «рейдерского» захвата и восстановление своих прав возможно в судебном порядке. В частности, законодательством определено право обжалования сделок, регистрационных действий в суде, наложения в пределах судебного производства ареста на недвижимое имущество и запрета проводить определенные действия.
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