Рынок земли: как защитить свое право, если произошел рейдерский захват

В рамках открытого рынка земли самым актуальным вопросом становится защита права собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая позволит без боязни продуктивнее использовать землю, то есть закупать технику, инвестировать в разработку и улучшение земель, а также использовать новые технологии.

Действенные механизмы защиты права:

своевременное оформление и внесение записей в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество о вещных правах на земельные участки;

оформление договора аренды (субаренды) земли желательно осуществлять в нотариально заверенной форме;

постоянное осуществление мониторинга записей относительно недвижимого имущества в государственных реестрах;

использование услуги информирования « СМС - МАЯК », который уведомляет владельцев об изменениях в статусе их недвижимости (smsmayak.com.ua);

в случае получения сообщения с любых ресурсов о попытке завладеть недвижимым имуществом, которое принадлежит владельцу, необходимо обратиться к любому государственному регистратору с заявлением о запрете совершения любых регистрационных действий. С заявлением может обратиться исключительно собственник объекта недвижимого имущества. Срок действия такого заявления — 15 календарных дней. Повторная подача заявления возможна через 5 календарных дней.

Когда «рейдерский» захват состоялся:

обратиться в правоохранительные органы;

подать жалобу в коллегию по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины или в межрегиональные управления Минюста.

В то же время, решение вопроса «рейдерского» захвата и восстановление своих прав возможно в судебном порядке. В частности, законодательством определено право обжалования сделок, регистрационных действий в суде, наложения в пределах судебного производства ареста на недвижимое имущество и запрета проводить определенные действия.

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