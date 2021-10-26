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Рынок земли: как защитить свое право, если произошел рейдерский захват

Рынок земли: как защитить свое право, если произошел рейдерский захват

В рамках открытого рынка земли самым актуальным вопросом становится защита права собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая позволит без боязни продуктивнее использовать землю, то есть закупать технику, инвестировать в разработку и улучшение земель, а также использовать новые технологии.

Действенные механизмы защиты права:

  • своевременное оформление и внесение записей в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество о вещных правах на земельные участки;
  • оформление договора аренды (субаренды) земли желательно осуществлять в нотариально заверенной форме;
  • постоянное осуществление мониторинга записей относительно недвижимого имущества в государственных реестрах;
  • использование услуги информирования «СМС-МАЯК», который уведомляет владельцев об изменениях в статусе их недвижимости (smsmayak.com.ua);
  • в случае получения сообщения с любых ресурсов о попытке завладеть недвижимым имуществом, которое принадлежит владельцу, необходимо обратиться к любому государственному регистратору с заявлением о запрете совершения любых регистрационных действий. С заявлением может обратиться исключительно собственник объекта недвижимого имущества. Срок действия такого заявления — 15 календарных дней. Повторная подача заявления возможна через 5 календарных дней.

Когда «рейдерский» захват состоялся:

  • обратиться в правоохранительные органы;
  • подать жалобу в коллегию по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации при Министерстве юстиции Украины или в межрегиональные управления Минюста.

В то же время, решение вопроса «рейдерского» захвата и восстановление своих прав возможно в судебном порядке. В частности, законодательством определено право обжалования сделок, регистрационных действий в суде, наложения в пределах судебного производства ареста на недвижимое имущество и запрета проводить определенные действия.

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По материалам Finance.UA
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