В Украине выросла средняя зарплата

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и следит за уровнем зарплат в Украине, сообщает, что, согласно данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составляла 14 239 гривен.
Отметим, что это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен).
Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве — 20 658 гривен, самая низкая — в Черновицкой области — 10 976 гривен.
График: Госстат
По отраслям. Анализ зарплат в отраслях показал, что самые высокие зарплаты получают сотрудники таких отраслей экономики:
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