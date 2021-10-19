В Украине выросла средняя зарплата

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и следит за уровнем зарплат в Украине, сообщает, что, согласно данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составляла 14 239 гривен.

Отметим, что это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен).

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве — 20 658 гривен, самая низкая — в Черновицкой области — 10 976 гривен.



График: Госстат

По отраслям. Анализ зарплат в отраслях показал, что самые высокие зарплаты получают сотрудники таких отраслей экономики:

«Информация и телекоммуникации» — 25 427 гривен, где начисления за год увеличились на 26,6%;

«Финансовая и страховая деятельность» — 22 547 гривен (+16,6%);

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 18 842 гривен (+13,0%);

«Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 19 514 гривен (+14,2%).

Справка Finance.ua:

с начала года и до середины октября 2021 года украинцы активно делали ремонты: спрос на услуги специалистов по ремонтным и отделочным работам вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

в Украине введут спецмониторинг задолженности по зарплатам, пенсиям и стипендиям;

в Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, который должен удовлетворять потребности человека.

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