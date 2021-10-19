0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

В Украине выросла средняя зарплата

В Украине выросла средняя зарплата

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и следит за уровнем зарплат в Украине, сообщает, что, согласно данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составляла 14 239 гривен.

Отметим, что это на 242 гривны больше по сравнению с августом (13 997 гривен).

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве — 20 658 гривен, самая низкая — в Черновицкой области — 10 976 гривен.


График: Госстат

По отраслям. Анализ зарплат в отраслях показал, что самые высокие зарплаты получают сотрудники таких отраслей экономики:

  • «Информация и телекоммуникации» — 25 427 гривен, где начисления за год увеличились на 26,6%;
  • «Финансовая и страховая деятельность» — 22 547 гривен (+16,6%);
  • «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 18 842 гривен (+13,0%);
  • «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 19 514 гривен (+14,2%).

Справка Finance.ua:

  • с начала года и до середины октября 2021 года украинцы активно делали ремонты: спрос на услуги специалистов по ремонтным и отделочным работам вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
  • в Украине введут спецмониторинг задолженности по зарплатам, пенсиям и стипендиям;
  • в Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, который должен удовлетворять потребности человека.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.