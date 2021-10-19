Google получила $21,03 млрд прибыли за квартал

Компания Google отчиталась о росте доходов от рекламы по итогам квартала. Эффект новых правил конфиденциальности Apple на выручку YouTube в компании назвали сдержанным.
По итогам квартала поисковый гигант Google зафиксировал самый высокий рост выручки за последние 14 лет и почти удвоил свою прибыль, пишет The Wall Street Journal.
Так, выручка выросла на 41% до $65,12 млрд, прибыль компании составила $21,03 млрд — это почти в три раза выше, чем было до начала пандемии.
Как отмечает WSJ, такие результаты Google подчеркнули, как пандемия подстегнула основной рекламный бизнес компании. В связи с сокращением посещаемости оффлайн-магазинов, маркетологи обратились к Google для продвижения своих продуктов. Это позволило компании за один год показать квартальный рост, который поисковый гигант обычно фиксировал в течение двух лет.
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Выручка от рекламы на YouTube по итогам квартала выросла на 43% – до $7,21 млрд. Общая выручка компании от рекламы составила $53,13 млрд. При этом на поисковую рекламу пришлось $37,9 млрд.
По словам финдиректора компании Рут Порат, изменение политики конфиденциальности Apple оказало «сдержанное влияние на выручку YouTube».
Выручка подразделения Google Cloud, в которое входят например платформы для анализа и инструменты для совместной работы вроде Google Документы, выросла на 45% – до $4,99 млрд.
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