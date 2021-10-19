Google снизила комиссию для приложений с подписками из Play Маркет

По мере усиления давления со стороны регулирующих органов на магазин приложений Play Маркет, компания Google вынуждена вносить изменения в структуру своего бизнеса.
На этот раз было объявлено о снижении комиссии до 15 % для приложений с подписками. Кроме того, для приложений с электронными книгами и сервисов потокового воспроизведения музыки сервисный сбор снизится до 10 %.
Снижение сервисного сбора для электронных книг и приложений потокового воспроизведения музыки Google объясняет тем, что большая часть выручки таких сервисов уходит самим создателям контента, а не приложению и его владельцам. По мнению источника, Google приняла решение о снижении сервисного сбора под давлением регуляторов и общественности. Разработчикам рекомендуется ознакомиться с правилами программы и оставить заявку на изменение правил взаимодействия с платформой Play Маркет.
Что касается приложений с подписками, то до анонсированных изменений размер сервисного сбора в первый год составлял 30 %, после чего снижался до 15 %. Теперь же комиссия в размере 15 % будет взиматься с первого года, что, вероятно, подтолкнёт разработчиков к переходу от единовременных платежей к предоставлению услуг по подписке. Ранее Google сократила до 15 % сервисный сбор, которым облагается первый миллион долларов, заработанный в течение года.
Представили Google воздерживаются от комментариев касательно причин изменения действующих в Play Маркет правил. По мнению источника, такое решение может быть обусловлено усиливающимся давлением со стороны регулирующих органов.
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