Треть всех Bitcoin находится в руках 10 000 инвесторов

Несмотря на растущую популярность, богатство в Bitcoin остается сконцентрированным в руках малой доли инвесторов. Согласно отчету Национального бюро экономических исследований (NBER), треть мирового объема этой криптовалюты — в руках 10 000 инвесторов, пишет The Bell.

Метод NBER интересен тем, что позволяет различить посредников и конечных владельцев криптовалюты. Оказалось, что компании контролировали на конец прошлого года около 5,5 млн Bitcoin, а физлица — около 8,5 млн.

Более того, тысяча крупнейших индивидуальных инвесторов контролировали около 3 млн Bitcoin. Исследователи отмечают, что концентрация криптовалюты, скорее всего, еще выше, поскольку часть компаний и физлиц могут владеть криптовалютой одного конечного бенефициара.

Концентрация майнеров оказалась еще выше. NBER обнаружило, что всего 10% майнеров контролируют 90% мировых майнинговых мощностей Bitcoin, а 0,1% (около 50 майнеров) контролируют половину мощностей.

«Наши результаты показывают, что, несмотря на значительное распространение Bitcoin в последние несколько лет, в экосистеме криптовалюты по-прежнему доминируют крупные и концентрированные игроки, будь то крупные майнеры, или владельцы биткоинов, или криптовалютных бирж. Такая концентрация делает Bitcoin склонным к системному риску, а также предусматривает, что большую часть выгоды от его дальнейшего распространение получит небольшая группа игроков», — говорится в отчете Национального бюро экономических исследований.

Исследователи NBER считают, что высокая концентрация делает Bitcoin уязвимым для «атаки 51%» — небольшая группа майнеров сможет сговориться и взять под контроль большую часть сети. Бюро выявило, что концентрация биткойна и майнинговых мощностей в одних руках снижается после резкого роста цены на криптовалюту. Это означает, что уязвимость для «атаки 51%» становится выше, когда цена Bitcoin падает.