0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Треть всех Bitcoin находится в руках 10 000 инвесторов

Треть всех Bitcoin находится в руках 10 000 инвесторов

Несмотря на растущую популярность, богатство в Bitcoin остается сконцентрированным в руках малой доли инвесторов. Согласно отчету Национального бюро экономических исследований (NBER), треть мирового объема этой криптовалюты — в руках 10 000 инвесторов, пишет The Bell.

Метод NBER интересен тем, что позволяет различить посредников и конечных владельцев криптовалюты. Оказалось, что компании контролировали на конец прошлого года около 5,5 млн Bitcoin, а физлица — около 8,5 млн.

Более того, тысяча крупнейших индивидуальных инвесторов контролировали около 3 млн Bitcoin. Исследователи отмечают, что концентрация криптовалюты, скорее всего, еще выше, поскольку часть компаний и физлиц могут владеть криптовалютой одного конечного бенефициара.

Концентрация майнеров оказалась еще выше. NBER обнаружило, что всего 10% майнеров контролируют 90% мировых майнинговых мощностей Bitcoin, а 0,1% (около 50 майнеров) контролируют половину мощностей.

«Наши результаты показывают, что, несмотря на значительное распространение Bitcoin в последние несколько лет, в экосистеме криптовалюты по-прежнему доминируют крупные и концентрированные игроки, будь то крупные майнеры, или владельцы биткоинов, или криптовалютных бирж. Такая концентрация делает Bitcoin склонным к системному риску, а также предусматривает, что большую часть выгоды от его дальнейшего распространение получит небольшая группа игроков», — говорится в отчете Национального бюро экономических исследований.

Исследователи NBER считают, что высокая концентрация делает Bitcoin уязвимым для «атаки 51%» — небольшая группа майнеров сможет сговориться и взять под контроль большую часть сети. Бюро выявило, что концентрация биткойна и майнинговых мощностей в одних руках снижается после резкого роста цены на криптовалюту. Это означает, что уязвимость для «атаки 51%» становится выше, когда цена Bitcoin падает.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.