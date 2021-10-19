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Chevrolet представил новый спорткар

Chevrolet представил новый спорткар

Chevrolet, марка автомобилей, производимых корпорацией General Motors, представила новый автомобиль 2023 Chevy Corvette Z06.

Об этом сообщает Car and Driver.

Внутри автомобиля установлен 5.5-литровый двигатель V-8. Его мощность составляет 670 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 460 Нм.

Также в авто установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.


Фото: Car and Driver

Отмечается, что спорткар может разогнаться до 96 км в час за 2,4-2,5 секунд, а до 161 км в час за 6,5-6,6 секунд.

Максимальная скорость не превышает 322 км в час.

Стоимость одного экземпляра 2023 Chevy Corvette Z06 составляет от 90 000 до 97 500 долларов США. Производство авто начнется уже летом 2022 года.


Фото: Car and Driver

По материалам Укринформ
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