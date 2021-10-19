Chevrolet представил новый спорткар

Chevrolet, марка автомобилей, производимых корпорацией General Motors, представила новый автомобиль 2023 Chevy Corvette Z06.
Об этом сообщает Car and Driver.
Внутри автомобиля установлен 5.5-литровый двигатель V-8. Его мощность составляет 670 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 460 Нм.
Также в авто установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Фото: Car and Driver
Отмечается, что спорткар может разогнаться до 96 км в час за 2,4-2,5 секунд, а до 161 км в час за 6,5-6,6 секунд.
Максимальная скорость не превышает 322 км в час.
Стоимость одного экземпляра 2023 Chevy Corvette Z06 составляет от 90 000 до 97 500 долларов США. Производство авто начнется уже летом 2022 года.
Фото: Car and Driver
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