Forbes признал Маска самым богатым человеком в истории

Илона Маска Forbes признал самым богатым человеком в истории человечества благодаря капитализации Tesla, которая в понедельник превысила 1 триллион долларов, пишет Forbes
Как отмечает издание, в понедельник капитал Илона Маска оценивался в 271,3 млрд долларов.
После последнего отчета о прибыли стоимость акций Tesla выросла почти на 13%, заключено более 16 миллионов новых опционов на акции стоимостью 16,1 млрд долларов.
Следовательно, начиная с прошлой пятницы, состояние предпринимателя выросло на 41,7 млрд долларов.
Для сравнения, основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком, возглавив список с состоянием примерно в 201 миллиард долларов.
Основатель Microsoft Билл Гейтс ненадолго достиг пика в апреле 1999 года, когда его состояние превысило 100 миллиардов долларов, с поправкой на инфляцию, сейчас это чуть больше 165 миллиардов долларов.
21% акций Маска в Tesla (с учетом кредитных обязательств) составляет основную часть его состояния. Также он владеет миноритарной долей в основанной им в 2002 году компании SpaceX, которую инвесторы оценили в 74 миллиарда долларов.
Несмотря на состояние, Маск не владеет недвижимостью или другими ценными активами и живет в арендованном небольшом доме в Техасе.
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