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Эксперт назвал преимущества накопительной пенсии

Эксперт назвал преимущества накопительной пенсии

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман настаивает, что накопительная пенсия обеспечит уверенность человека в своем пенсионном будущем и даст ясное понимание, сколько денег человек сможет получить.

«В настоящее время солидарная система выглядит таким образом, что не все понимают, какая ориентировочная сумма пенсии будет, будет ли она вообще через 30−40 лет, то есть люди не уверены в своем пенсионном будущем. Когда вводится накопительный уровень, речь идет о персональных счетах, человек может видеть сумму, имеющуюся на счете, счет также дает доход, это защищенный счет или с помощью фонда по типу фонда гарантирования вкладов, или иным образом. Человек уверен в своем пенсионном обеспечении, понимает, какая сумма будет на этом счете в его распоряжении», — отметил Гетман.

Эксперт обращает внимание на еще один немаловажный момент — возможность воспользоваться средствами до выхода на пенсию. «Если будет принята модель, действующая во многих странах, с этого счета и до пенсии можно будет воспользоваться средствами в экстренных случаях. На самом деле преимуществ накопительного уровня много. Приемлемой моделью усматривается такое, что государство обеспечивает базовый минимальный доход пенсионерам, а все остальное идет с накопительного уровня», — сказал он.

Также важно, добавил экономист, что средства с пенсионного счета могут быть унаследованы, если человек скончался до выхода на пенсию.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внедрение накопительной пенсионной системы в Украине решит вопрос обеспечения достойными пенсиями и мощным инвестиционным ресурсом.

По материалам Укринформ
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