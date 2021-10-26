0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 199 0

25 млн дол. за две буквы: показали самый дорогой автомобильный номер в мире (фото)

Автомобильный регистрационный номер из двух одинаковых букв станет самым дорогим в мире. Он продается на онлайн-платформе OpenSea, а сумма на торгах достигает почти 25 миллионов долларов.

Согласно официальной информации, в Калифорнии зарегистрировано более 35 миллионов номеров транспортных средств, содержащих от двух до семи разных символов. Самыми редкими являются знаки с двумя одинаковыми символами, как в случае с этим. Если эта сделка состоится, она станет самой дорогой в истории.

Помимо самих регистрационных номеров будущий владелец также получит уникальный токен NF. Вся информация – идентификатор токена и индивидуальный QR-код – выгравированы лазером на обратной стороне металлической пластины. Продавец утверждает, что это первый раз в истории, когда на продажу выставлен физический номерной знак, связанный с NFT.

На момент написания цена номера достигла 5888 ETH (это основное платежное средство в сети блокчейн Ethereum) или 24 997 445,12 долларов. Всего за час цена лота выросла на 200 000 долларов, пишет sud.ua.

В то же время продается номер MM из Техаса, при этом последняя предложенная сумма составляет 2888 ETN (11 997 589,52 доллара).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.