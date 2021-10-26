25 млн дол. за две буквы: показали самый дорогой автомобильный номер в мире (фото)

Автомобильный регистрационный номер из двух одинаковых букв станет самым дорогим в мире. Он продается на онлайн-платформе OpenSea, а сумма на торгах достигает почти 25 миллионов долларов.
Согласно официальной информации, в Калифорнии зарегистрировано более 35 миллионов номеров транспортных средств, содержащих от двух до семи разных символов. Самыми редкими являются знаки с двумя одинаковыми символами, как в случае с этим. Если эта сделка состоится, она станет самой дорогой в истории.
Помимо самих регистрационных номеров будущий владелец также получит уникальный токен NF. Вся информация – идентификатор токена и индивидуальный QR-код – выгравированы лазером на обратной стороне металлической пластины. Продавец утверждает, что это первый раз в истории, когда на продажу выставлен физический номерной знак, связанный с NFT.
На момент написания цена номера достигла 5888 ETH (это основное платежное средство в сети блокчейн Ethereum) или 24 997 445,12 долларов. Всего за час цена лота выросла на 200 000 долларов, пишет sud.ua.
В то же время продается номер MM из Техаса, при этом последняя предложенная сумма составляет 2888 ETN (11 997 589,52 доллара).
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