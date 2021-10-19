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В приложении «Киев Цифровой» усовершенствуют работу е-билета и сервиса оплаты парковки

В приложении «Киев Цифровой» усовершенствуют работу е-билета и сервиса оплаты парковки

В Киеве анонсировали новый релиз городского приложения «Киев Цифровой».

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил напомнить, какие услуги есть в приложении.

«Вместе с командой КП «ГИВЦ» работаем над новым релизом приложения Киев Цифровой», – написал Олег Половинко.

Директор Департамента заявил, что больше всего обращений киевлян команда разработчиков «Киев Цифровой» получает по улучшению работы электронного билета и сервиса оплаты парковки, именно поэтому обновления будут касаться этих блоков.

Олег Половинко призвал киевлян оставлять свои идеи относительно нововведений, которые они хотят видеть в первую очередь.

«О парковке уже проводили опрос, также интересно услышать ваши мысли насчет е-билета», – написал Олег Половинко.

Напомним, в приложении доступна возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать оповещения по услугам в сфере ЖКХ, и своими отзывами влиять на развитие города.

Справка Finance.ua:

  • сервисы для водителей. Приложение позволяет вернуть эвакуированную машину со штрафплощадки без очередей. Если авто эвакуируют, водитель получит оповещение с адресом штрафплощадки и инструкцией для возврата транспортного средства. Также со смартфона можно оплатить почасовую парковку или купить парковочный абонемент и не утруждать себя поисками паркоматов;
  • городской транспорт. В приложении можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Настроенная система уведомлений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет “сгорит”;
  • услуги ЖКХ. Если пользователь добавит адрес проживания, то “Киев Цифровой” сообщает о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме. Приложение получит доступ к уведомлениям об услугах по поставке электроэнергии, воды, газа и отопления.
По материалам Finance.UA
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