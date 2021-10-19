В приложении «Киев Цифровой» усовершенствуют работу е-билета и сервиса оплаты парковки

В Киеве анонсировали новый релиз городского приложения «Киев Цифровой».
Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил напомнить, какие услуги есть в приложении.
«Вместе с командой КП «ГИВЦ» работаем над новым релизом приложения Киев Цифровой», – написал Олег Половинко.
Директор Департамента заявил, что больше всего обращений киевлян команда разработчиков «Киев Цифровой» получает по улучшению работы электронного билета и сервиса оплаты парковки, именно поэтому обновления будут касаться этих блоков.
Олег Половинко призвал киевлян оставлять свои идеи относительно нововведений, которые они хотят видеть в первую очередь.
«О парковке уже проводили опрос, также интересно услышать ваши мысли насчет е-билета», – написал Олег Половинко.
Напомним, в приложении доступна возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать оповещения по услугам в сфере ЖКХ, и своими отзывами влиять на развитие города.
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