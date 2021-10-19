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Tesla подняла цены на свои автомобили

Tesla подняла цены на свои автомобили

После того как Tesla объявила о рекордной прибыли в $1,6 млрд за третий квартал 2021 года, компания подняла цены стразу на четыре электромобиля, отмечает The Verge.

Цены. По данным издания, базовые электромобили Model 3 и Model Y стали стоить на $2000 долларов дороже — $43 990 и $56 990 соответственно, а Model S и Model X подорожали сразу на $5000: до $94 990 и $104 990.

Почему повышают цены? Несмотря на глобальную нехватку полупроводников, от которой страдают другие автопроизводители, третий квартал 2021 года был успешным для Tesla. Еще в июне генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что постепенное повышение цен Tesla на Model 3 и Model Y в первой половине 2021 года в значительной степени связано с дефицитом в цепочке поставок.

Но компания смогла переписать программное обеспечение своего автомобиля, чтобы оно могло поддерживать альтернативные чипы, тогда как другим автомобильным компаниям, включая Volkswagen, Ford и Toyota, пришлось не только повышать цены на автомобили, но и временно закрывать заводы, чтобы справиться с нехваткой чипов.

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Tesla не представила объяснений недавнему росту цен, но финансовый директор компании Зак Киркхорн сказал во время разговора с инвесторами о доходах за третий квартал, что возросший спрос на электромобили застал компанию врасплох.

«Иногда публике может показаться, что в изменениях наших цен нет смысла. Но, как вы знаете, у нас есть стратегия, с помощью которой мы уравновешиваем спрос и предложение и пытаемся сбалансировать дефициты различных деталей, управляя временем ожидания. Все эти действия направлены на оптимизацию», — заявил финансовый директор Tesla.

По материалам ain.ua
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