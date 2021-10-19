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Банки ожидают наибольшего за 5 лет роста спроса на кредиты со стороны бизнеса - исследование НБУ

Банки ожидают наибольшего за 5 лет роста спроса на кредиты со стороны бизнеса - исследование НБУ

Банки отмечают смягчение кредитных стандартов для бизнеса и возросший спрос населения на кредиты.

Об этом узнал Finance.ua из Опроса об условиях банковского кредитования, который проводил Национальный банк Украины.

Как отмечается, банки в третьем квартале подтвердили позитивные настроения предыдущих опросов относительно динамики кредитования: респонденты сохранили рекордно высокие ожидания роста спроса бизнеса на кредиты и отметили дальнейший рост спроса на кредиты со стороны домохозяйств.

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«В июле-сентябре 2021 года спрос на бизнес-кредиты в очередной раз вырос, больше всего на займы МСП, гривневые и краткосрочные кредиты», — сказано в сообщении.

Определяющие факторы: снижение процентных ставок и потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале.


График: НБУ

«Три квартала подряд банки отмечают в большей степени рост спроса на ипотечные кредиты, если сравнить с потребительскими. Стандарты кредитования смягчаются в течение года. Долговую нагрузку домохозяйств респонденты оценили как самую низкую за всю историю наблюдений», — добавляют в Нацбанке.


График: НБУ

В следующие 12 месяцев 92% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 79% – корпораций. Ожидания роста спроса на кредиты со стороны бизнеса являются рекордно высокими с 2016 года.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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