Банки ожидают наибольшего за 5 лет роста спроса на кредиты со стороны бизнеса - исследование НБУ

Банки отмечают смягчение кредитных стандартов для бизнеса и возросший спрос населения на кредиты.
Об этом узнал Finance.ua из Опроса об условиях банковского кредитования, который проводил Национальный банк Украины.
Как отмечается, банки в третьем квартале подтвердили позитивные настроения предыдущих опросов относительно динамики кредитования: респонденты сохранили рекордно высокие ожидания роста спроса бизнеса на кредиты и отметили дальнейший рост спроса на кредиты со стороны домохозяйств.
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«В июле-сентябре 2021 года спрос на бизнес-кредиты в очередной раз вырос, больше всего на займы МСП, гривневые и краткосрочные кредиты», — сказано в сообщении.
Определяющие факторы: снижение процентных ставок и потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале.
График: НБУ
«Три квартала подряд банки отмечают в большей степени рост спроса на ипотечные кредиты, если сравнить с потребительскими. Стандарты кредитования смягчаются в течение года. Долговую нагрузку домохозяйств респонденты оценили как самую низкую за всю историю наблюдений», — добавляют в Нацбанке.
График: НБУ
В следующие 12 месяцев 92% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 79% – корпораций. Ожидания роста спроса на кредиты со стороны бизнеса являются рекордно высокими с 2016 года.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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