Турецкая лира обвалилась до нового минимума

Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума на утро понедельника 25 октября — через день после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах выслать из страны 10 послов западных стран, включая США.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает AFP.
Национальная валюта Турции стоит 9,8 лир к американскому доллару, просев еще на 1,3%.
На прошлой неделе лира также устанавливала исторические минимумы после того, как центробанк Турции снизил учетную ставку на 200 базисных пунктов, несмотря на рост инфляции — что раскритиковали экономисты и оппозиционные политики, пишет Reuters.
С начала года турецкая лира обесценилась на 24% к доллару США. На конец сентября курс составлял 8,8 лир к доллару.
Напомним, в субботу, 23 октября, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поручил МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, включая США, которые призвали Турцию освободить активиста Османа Кавалу, напоминая о решении ЕСПЧ в его пользу.
В то же время, официальных шагов со стороны Анкары не было. Если послов все же вышлют, это может создать самый глубокий кризис в отношениях Турции с Западом за последние 19 лет.
Османа Кавалу в прошлом году оправдали по обвинениям, связанным с общенациональными антиправительственными протестами в 2013 году, но затем решение отменили и объединили дело с обвинениями, связанными с попыткой государственного переворота в 2016 году.
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