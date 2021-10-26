Кого ищут немецкие работодатели: ТОП-5 отраслей среди заробитчан

В конце сентября – начале октября средняя заработная плата, которую предлагали украинцам работодатели из Германии, согласно данным grc.ua”:https://grc.ua/article/29374, составляла почти 80 тыс. грн.
Finance.ua как портал, который следит за рынком труда за рубежом, рассказывает о том, какие специалисты в Германии наиболее востребованы и какие зарплаты им предлагают работодатели.
Интересно, что в конце августа – начале сентября средняя зарплата украинцев в Германии была выше на 32 тыс. грн и составляла 112 тыс. грн. Причина уменьшения – смещение фокуса работодателей с ИТ-специалистов высокого уровня на рабочие специальности и молодых ИТ-специалистов. Изменение интересов работодателей повлекло уменьшение уровня средней заработной платы, которую предлагают украинцам компании из Германии.
Какие работу предлагают украинцам и какие требования к специалистам:
Кстати, об интересных вакансиях и уровне заработных плат в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Но есть вакансии и с гораздо более высоким уровнем компенсации. Например, .Net and Node.js Software Developer может претендовать на сумму 4-4.5 тыс. евро (до вычета налогов). Среди требований: минимум 4 года опыта в разработке, уверенные знания Oracle, MS SQL и Java Script, свободный английский и готовность к релокейту. Кроме заработной платы обещают помощь в переезде для ИТ-специалиста и его семьи. Вакансий с окладом выше 110 тыс. грн всего 7% от общего числа всех активных вакансий региона;
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Также согласно вакансиям на сайте поиска работы, немецким работодателям нужны работники на производство и в сферу сельского хозяйства. Средний уровень компенсации – около 50 тыс. грн.
Кроме того, пользуются спросом разнорабочие (средняя компенсация до 700 евро), электромонтеры (до 1.5 тыс. евро), слесари (до 2 тыс. евро), механики-наладчики сельскохозяйственных машин и оборудования (до 1.5 тыс. евро) и другие специалисты. Традиционные требования: наличие сертификата о вакцинации, знание немецкого языка, опыт работы не менее 3 лет по специализации.
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