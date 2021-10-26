Кого ищут немецкие работодатели: ТОП-5 отраслей среди заробитчан

В конце сентября – начале октября средняя заработная плата, которую предлагали украинцам работодатели из Германии, согласно данным grc.ua”:https://grc.ua/article/29374, составляла почти 80 тыс. грн.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда за рубежом, рассказывает о том, какие специалисты в Германии наиболее востребованы и какие зарплаты им предлагают работодатели.

Интересно, что в конце августа – начале сентября средняя зарплата украинцев в Германии была выше на 32 тыс. грн и составляла 112 тыс. грн. Причина уменьшения – смещение фокуса работодателей с ИТ-специалистов высокого уровня на рабочие специальности и молодых ИТ-специалистов. Изменение интересов работодателей повлекло уменьшение уровня средней заработной платы, которую предлагают украинцам компании из Германии.

Какие работу предлагают украинцам и какие требования к специалистам:

25% всех актуальных вакансий октября на кадровом портале, которые были открыты для украинцев, ищущих работу в Германии – предложения о работе для ИТ-специалистов*. Преимущественно, немецкие работодатели ищут ИТ-специалистов с минимальным опытом работы или вовсе без опыта работы. Средняя компенсация, которую предлагают айтишникам немецкие работодатели в октябре, составляет чуть более 60 тыс. грн.

Кстати, об интересных вакансиях и уровне заработных плат в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Но есть вакансии и с гораздо более высоким уровнем компенсации. Например, .Net and Node.js Software Developer может претендовать на сумму 4-4.5 тыс. евро (до вычета налогов). Среди требований: минимум 4 года опыта в разработке, уверенные знания Oracle, MS SQL и Java Script, свободный английский и готовность к релокейту. Кроме заработной платы обещают помощь в переезде для ИТ-специалиста и его семьи. Вакансий с окладом выше 110 тыс. грн всего 7% от общего числа всех активных вакансий региона;

15% всех активных вакансий – предложения работы в сфере продаж*. Средняя компенсация – около 55 тыс. грн. Обязательное требование – вид на жительство в Германии (наличие разрешения на работу), знание немецкого и английского языков, опыт в продажах, отличные коммуникационные и презентационные навыки, аналитическое мышление и проактивность. Кроме заработной платы предлагают проценты за комиссию от сделок и бонусы за выполнение KPI ;

15% вакансий для украинцев в Германии открыты для сотрудников категории «Строительство, недвижимость». Средняя компенсация категории – около 70 тыс. грн. Требуются разнорабочие, слесари, инженеры, строители, крановщики. Заработная плата зависит от специализации и опыта работы. Так, например, крановщик может рассчитывать на сумму около 2 тыс. евро, инженер-проектировщик – на оклад до 4 тыс. евро, разнорабочий – до 700 евро. Обязательное требование – знание немецкого и наличие рабочей визы. Инженерам обещают помощь в получении разрешения на работу и помощь с переездом;

10% вакансий на сайте grc.ua – предложения о работе для студентов и специалистов без опыта работы. Средний оклад – около 23 тыс. грн. Чаще всего предлагают сезонную работу или удаленную работу. Требуются бармены, официанты, сотрудники колл-центров, helpdesk и т.д. Обязательные требования – знание английского и немецкого языков, сертификат о вакцинации и проактивность;

еще 10% работодателей из Германии ищут персонал в категории «Медицина, фармацевтика». Потребность в младшем и среднем медицинском персонале и провизорах. Медсестрам обещают до 3.5 тыс. евро, провизорам – до 2.5 тыс. евро. Требования – знание немецкого на уровне А1 и опыт работы в медицинских учреждениях (минимум 3 года непрерывного стажа). После успешного прохождения собеседования соискателям предлагают курсы немецкого за счет работодателя для повышения уровня немецкого языка до В1. Также, нужны фармпредставители. Оклад последних состоит из ставки, процентов от продаж и бонусов за выполнение KPI .

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Также согласно вакансиям на сайте поиска работы, немецким работодателям нужны работники на производство и в сферу сельского хозяйства. Средний уровень компенсации – около 50 тыс. грн.

Кроме того, пользуются спросом разнорабочие (средняя компенсация до 700 евро), электромонтеры (до 1.5 тыс. евро), слесари (до 2 тыс. евро), механики-наладчики сельскохозяйственных машин и оборудования (до 1.5 тыс. евро) и другие специалисты. Традиционные требования: наличие сертификата о вакцинации, знание немецкого языка, опыт работы не менее 3 лет по специализации.