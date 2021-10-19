Китай хочет сократить потребление ископаемого топлива до 20% к 2060 году

Китай планирует сократить свою зависимость от ископаемого топлива до менее чем 20% к 2060 году, согласно документу Кабинета Министров, пишет УНН со ссылкой на CNN Business.
Обнародованные в воскресенье в государственных китайских СМИ руководящие принципы, в которых подробно описаны новые меры по декарбонизации страны – крупнейшего в мире загрязнителя, появятся менее чем за неделю до того, как мировые лидеры съедутся в Глазго в Шотландии для важных международных переговоров по вопросам климата COP26. Ожидается, что там они разработают план по ускорению сокращения выбросов парниковых газов в течение этого десятилетия.
Лидер Китая Си Цзиньпин не покидал страну с начала пандемии и вряд ли возьмет личное участие в COP26. Правительство Китая еще не объявило о составе своей делегации на саммите, пишет издание.
Официальный документ проливает свет на то, как Си Цзиньпин намерен выполнить предыдущие обещания по достижению пиковых выбросов до 2030 года и достижению углеродистой нейтральности к 2060 году. Углеродистая нейтральность или чистые нулевые выбросы достигаются, когда из атмосферы исчезает столько парниковых газов, сколько выброшено.
В новых руководящих принципах сказано, что Китай постепенно откажется от потребления ископаемого топлива. К 2030 году Китай заявил, что доля потребляемой энергии из источников неископаемого топлива достигнет 25%. Тридцать лет спустя, к 2060 году, Китай хочет, чтобы 80% общего объема потребляемой энергии приходилось на неископаемое топливо.
При этом до 2030 года Китай планирует довести общую мощность ветровой и солнечной энергетики до более чем 1200 гигаватт.
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