Рынок труда: зарплаты самых нужных рабочих специалистов в регионах Украины (инфографика)

Обязательная вакцинация как общегосударственное требование, утвержденное правительством Украины, станет барьером для 41% работающих украинцев — об этом свидетельствует октябрьский опрос. Но работодатели продолжают искать кадры и готовы повышать им зарплаты.
Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от портала OLX Работа, каких специалистов ищут и какую зарплату предлагают.
Наибольший спрос – на продавцов, по сравнению с началом года им стали предлагать на 16% больше.
Со своей стороны работодатели демонстрируют активный спрос на работников, особенно рабочих специальностей. Среди самых востребованных большинство — рабочие, которые коммуницируют с людьми на постоянной основе и в дальнейшем могут попасть в расширенный список профессий от Минздрава. Специалистам даже готовы увеличивать оклады.
Зарплаты самых нужных рабочих специалистов в Украине выросли следующим образом:
Что касается больших областей, где действует «оранжевая» зона, то в Киевской — работодатели активнее всего ищут продавцов, водителей, грузчиков, охранников и поваров.
Наибольшие зарплаты в этом году предлагают следующим рабочим специалистам:
Недавно Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 стала обязательной. А с начала вакцинации у 43% работающих украинцев изменился формат организации работы.
Среди опрошенных 18% еще планируют сделать прививку, 9% получили первую дозу, а каждый пятый — уже полностью вакцинирован. Почти столько же людей, 19%, еще не определились вообще и 35% не планируют делать прививки.
Пока понятно, что нежелание украинцев вакцинироваться может сильно повлиять на рынок труда, создав дефицит рабочих специалистов. А если людей начнут массово отстранять от работы без сохранения заработной платы, будем иметь увеличение количества безработных.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В КГГА назвали себестоимость разовой поездки в транспортеВчера, 10:00 - 2208 19
«Потеряем страну»: Гетманцев призвал украинцев работать «по-белому»Вчера, 13:33 - 2582 16
Имеет ли право банк к зарплатной карте навязывать еще и кредитнуюВчера, 17:04 - 1444 4
Нардеп назвал основные причины резкого роста цен на газВчера, 15:44 - 547 4
В Великобритании будут добывать золото из электроники4 ч. назад - 244 3
Украинцы будут получать платежки за коммуналку в новом форматеВчера, 15:01 - 9760 2
«Потеряем страну»: Гетманцев призвал украинцев работать «по-белому»Вчера, 13:33 - 2582 16
Украинские заробитчане будут получать в Германии до 100 тыс. грн в месяц: кто востребован3 ч. назад - 1770 1
Эксперты прогнозируют сезонную девальвацию гривныВчера, 19:32 - 1714
На одном из европейских авторынков подержанные машины стали стоить дороже новыхВчера, 22:35 - 1615
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 385
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3502 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1016 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2728 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2145 1