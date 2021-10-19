Рынок труда: зарплаты самых нужных рабочих специалистов в регионах Украины (инфографика)

Обязательная вакцинация как общегосударственное требование, утвержденное правительством Украины, станет барьером для 41% работающих украинцев — об этом свидетельствует октябрьский опрос. Но работодатели продолжают искать кадры и готовы повышать им зарплаты.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от портала OLX Работа, каких специалистов ищут и какую зарплату предлагают.

Наибольший спрос – на продавцов, по сравнению с началом года им стали предлагать на 16% больше.

Со своей стороны работодатели демонстрируют активный спрос на работников, особенно рабочих специальностей. Среди самых востребованных большинство — рабочие, которые коммуницируют с людьми на постоянной основе и в дальнейшем могут попасть в расширенный список профессий от Минздрава. Специалистам даже готовы увеличивать оклады.

Зарплаты самых нужных рабочих специалистов в Украине выросли следующим образом:

Продавцы — 10 700 грн/мес., +16% за полгода;

Водители — 20 000 грн +8%;

Грузчики — 12 450 грн +25%;

Разнорабочие — 12 500 грн, +14%;

Повара — 13 500 грн +11%.

Что касается больших областей, где действует «оранжевая» зона, то в Киевской — работодатели активнее всего ищут продавцов, водителей, грузчиков, охранников и поваров.

Наибольшие зарплаты в этом году предлагают следующим рабочим специалистам:

Фасадник — 44 250 грн/мес.;

Штукатур — 40 000 грн;

Облицовщик — 35 000 грн;

Каменщик — 35 000 грн;

Плиточник — 32 500 грн.

Недавно Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 стала обязательной. А с начала вакцинации у 43% работающих украинцев изменился формат организации работы.

Среди опрошенных 18% еще планируют сделать прививку, 9% получили первую дозу, а каждый пятый — уже полностью вакцинирован. Почти столько же людей, 19%, еще не определились вообще и 35% не планируют делать прививки.

Пока понятно, что нежелание украинцев вакцинироваться может сильно повлиять на рынок труда, создав дефицит рабочих специалистов. А если людей начнут массово отстранять от работы без сохранения заработной платы, будем иметь увеличение количества безработных.

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