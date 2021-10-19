Британия заявляет о завершении топливного кризиса

На АЗС Великобритании больше нет дефицита топлива, а хранилища страны заполнены топливом на 45%.

Об этом сообщает британский портал Autocar.

Новые данные британского министерства по делам бизнеса показывают, что запасы топлива на АЗС страны сейчас на самом высоком уровне с мая этого года.

На вечер 17 октября хранилища топлива на британских заправках были в среднем заполнены на 45%, тогда как тремя неделями ранее этот показатель составлял лишь 15%, а на многих АЗС отсутствовали все виды топлива.

Только на АЗС в Лондоне и на юго-востоке Англии запасы в среднем составляют от 42% до 45%.

Напомним, основной причиной топливного кризиса в Великобритании стал дефицит водителей большегрузных автомобилей. Многие из них покинули страну, уехав на заработки в страны ЕС, а новых водителей им на замену не подготовили из-за пандемии коронавируса и локдаунов.

Нехватка водителей грузовиков вызвала проблемы для целого ряда отраслей, от супермаркетов до сетей быстрого питания.