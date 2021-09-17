Ethereum обновил исторический максимум — $4375 за монету

Цена второй по капитализации криптовалюты Ethereum 21 октября достигла отметки $4375 на крупнейшей криптовалютной бирже Binance.

Активу не удалось закрепиться на этом уровне, на момент публикации монета эфира торгуется вблизи $4215.

Данные CoinGecko свидетельствуют, что за сутки цена Ethereum выросла более чем на 11%. Рыночная капитализация криптовалюты превысила $508 млрд. Суточный объем торгов составил $31,57 млрд.