Ethereum обновил исторический максимум — $4375 за монету

Цена второй по капитализации криптовалюты Ethereum 21 октября достигла отметки $4375 на крупнейшей криптовалютной бирже Binance.
Активу не удалось закрепиться на этом уровне, на момент публикации монета эфира торгуется вблизи $4215.
Данные CoinGecko свидетельствуют, что за сутки цена Ethereum выросла более чем на 11%. Рыночная капитализация криптовалюты превысила $508 млрд. Суточный объем торгов составил $31,57 млрд.
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