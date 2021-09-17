Средний доход украинских ИТ-компаний от иностранных клиентов вырос почти на 30% за год

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком труда, узнал у Payoneer сведения об украинских ИТ-компаниях, которые работают с иностранными клиентами.
Больше всего в Украине зарабатывают харьковские ИТ-компании, Киевские — только на четвертом месте. В то же время за год — с первого полугодия 2020 по первое полугодие 2021 — больше всего вырос средний доход киевских (+41%) и одесских бизнесов (+36%).
Украинские ИТ-бизнесы активно развиваются на международном рынке. Даже несмотря на пандемию они успешно расширяются и растут. Так, средний доход украинских ИТ-компаний, работающих с иностранными клиентами, вырос на 29% за год — с первой половины 2020 по первую половину 2021.
Если говорить о крупных городах Украины, то больше всего вырос средний доход ИТ-бизнесов в Киеве — на 41%. На втором месте Одесса, где их заработки увеличились более чем на треть, или на 36%. Его догоняет Харьков — плюс 29%. Закрывают пятерку городов Львов и Днепр — плюс 21% и 20% соответственно.
Рейтинг крупных городов по наибольшему среднему доходу ИТ-компаний в первом полугодии 2021:
Больше всего в январе-июне 2021 года заработали харьковские ИТ-компании — их средний доход оказался на 6% выше, чем у львовских.
«Мировой ИТ-рынок бурно развивается, и Украина — активный участник этого процесса. Так, с первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года общие зачисления нашим ИТ-компаниям выросли на 34%. Украинские ИТ-бизнесы покоряют международные рынки, создают популярные во всем мире приложения и привлекают все больше иностранных клиентов. Это то, чем стоит гордиться уже сегодня. Могу только предполагать, насколько мощным игроком мирового ИТ наша страна может стать уже в ближайшее время», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.
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