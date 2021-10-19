Как продать или купить землю

Земельный кодекс Украины определяет, что право собственности дает «право владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками». Finance.ua как портал, заботящийся об экономии, изучил этот вопрос.

Способы приобретения права собственности тоже разные, но нас интересует переход права собственности от одного собственника к другому. Такая сложная формулировка применена потому, что это может быть не только договор купли-продажи. Это также может быть:

договор дарения;

мены;

ренты;

пожертвования;

пожизненного содержания и т.д.

Кроме договора купли-продажи, часто применяются договоры дарения и мены. Кстати, договоры мены уже давно и успешно применяются для обхода запрета на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Суть договора купли-продажи следует из его названия: одна сторона (продавец) продает, вторая (покупатель) – покупает.

Суть договора дарения (в народе его часто называют «дарственная») тоже следует из названия: даритель – дарящий, одаренный – принимающий дар.

Договор мены – стороны меняют один товар (в нашем случае – землю) на другой.

Объединяет все эти договоры передачи прав на земельный участок одно – все они заключаются письменно и должны заверяться нотариально.

Преимущество договора купли-продажи в его абсолютной прозрачности и понятности. В нем четко указывается цена предмета торга, поэтому советуем указывать реальную цену – ведь в случае, если возникнет потребность его разорвать, то речь пойдет о возврате средств, а суд будет оперировать суммой, указанной в договоре, а не той, которую передали в конверте.

Договор дарения применяют чаще всего, чтобы исключить потенциальные претензии одного из супругов на собственность другого. Ведь подаренный объект принадлежит исключительно тому, кому его дарят. Также иногда он помогает избежать уплаты лишних налогов.

Договор мены, как уже отмечалось, используют для обхода запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Но это вполне легальная форма приобретения права собственности, поэтому может быть применена и без намерений кого-то обмануть.

Например, можно обменять землю на авто или квартиру. Или что-то еще – Гражданский кодекс не ограничивает предметы мены, а также отмечает, что их стоимость может быть разной. В таком случае стороны могут компенсировать разницу деньгами.

Больше о том, как продавать землю и что для этого нужно, читайте в материале – Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно. Основное национальное богатство