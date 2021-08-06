В Европе электромобили впервые обошли по продажам дизельные авто

Исторически европейские автокомпании выпускали больше дизельных автомобилей, чем в США. Однако в августе 2021 года доля продаж электромобилей (как гибридов, так и чисто электрических) на рынке Европы выросла до 21%, впервые потеснив дизельные автомобили, на которые пришлось 20% продаж. Самые популярные среди европейцев Volkswagen ID.3 и Tesla Model 3.
Об этом пишет Clean Technica.
Несколько десятилетий назад, когда в Европе начали обращать внимание на транспортные выбросы CO2, немецкий автопром решил сделать ставку на дизель, который выделяет чуть меньше углерода на километр, чем бензин. Поэтому рынок дизельных автомобилей Старого Света намного больше, чем в США. Но теперь он стал сокращаться под давлением электромобилей.
В прошлом году аналитики из JATO Dynamics сообщали, что продажи электрифицированных пассажирских автомобилей (гибридов и чистых EV) впервые превысили продажи дизельных машин того же класса.
В августе этого года был взят еще один важный рубеж – впервые продажи электромобилей превысили дизель в Европе: 21% против 20%.
Бензиновые автомобили все еще продаются в европейских странах лучше всех остальных (56% рынка), за исключением отдельных регионов – например, Норвегии, где в августе электромобили захватили 92% рынка.
В целом продажи автомобилей по всему миру переживают сейчас спад, в основном из-за кризиса поставок, но на электротранспорте она не сказалась. В августе количество зарегистрированных новых автомобилей снизилось на 18% по сравнению с прошлыми годами и достигло самого низкого значения с 2014 года. Однако продажи электромобилей выросли на 61%.
Лучше всего продается в Европе Volkswagen ID.3 – 7904 единицы было продано за месяц. Tesla Model 3 отстает совсем немного, на 80 штук.
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