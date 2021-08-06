0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

В Европе электромобили впервые обошли по продажам дизельные авто

В Европе электромобили впервые обошли по продажам дизельные авто

Исторически европейские автокомпании выпускали больше дизельных автомобилей, чем в США. Однако в августе 2021 года доля продаж электромобилей (как гибридов, так и чисто электрических) на рынке Европы выросла до 21%, впервые потеснив дизельные автомобили, на которые пришлось 20% продаж. Самые популярные среди европейцев Volkswagen ID.3 и Tesla Model 3.

Об этом пишет Clean Technica.

Несколько десятилетий назад, когда в Европе начали обращать внимание на транспортные выбросы CO2, немецкий автопром решил сделать ставку на дизель, который выделяет чуть меньше углерода на километр, чем бензин. Поэтому рынок дизельных автомобилей Старого Света намного больше, чем в США. Но теперь он стал сокращаться под давлением электромобилей.

В прошлом году аналитики из JATO Dynamics сообщали, что продажи электрифицированных пассажирских автомобилей (гибридов и чистых EV) впервые превысили продажи дизельных машин того же класса.

В августе этого года был взят еще один важный рубеж – впервые продажи электромобилей превысили дизель в Европе: 21% против 20%.

Бензиновые автомобили все еще продаются в европейских странах лучше всех остальных (56% рынка), за исключением отдельных регионов – например, Норвегии, где в августе электромобили захватили 92% рынка.

В целом продажи автомобилей по всему миру переживают сейчас спад, в основном из-за кризиса поставок, но на электротранспорте она не сказалась. В августе количество зарегистрированных новых автомобилей снизилось на 18% по сравнению с прошлыми годами и достигло самого низкого значения с 2014 года. Однако продажи электромобилей выросли на 61%.

Лучше всего продается в Европе Volkswagen ID.3 – 7904 единицы было продано за месяц. Tesla Model 3 отстает совсем немного, на 80 штук.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.