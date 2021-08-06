Данилишин проанализировал ситуацию на валютном рынке

На межбанковском валютном рынке продолжало наблюдаться преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом, что определяло укрепление обменного курса гривны на 0,3% за неделю.

Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в facebook.

Избыток предложения иностранной валюты на условиях СПОТ обусловливал проведение Национальным банком интервенций по ее покупке в сумме почти 120 млн долл. США за 11-13.10.2021 И 153 млн долл. США за 18.10.2021.

В результате увеличение объема международных резервов НБУ с начала октября составило 500 млн долларов США, с начала года – почти 2 млрд долларов США.

По операциям физических лиц наблюдается незначительное преобладание спроса на иностранную валюту над предложением.

С начала месяца чистая покупка наличной иностранной валюты населением составляла 14 млн долларов США, тогда как ее чистая продажа с начала года – почти 1,3 млрд долларов США.

Ликвидность банковской системы превышает 200 млрд гривен, что почти вчетверо выше минимально необходимого уровня согласно нормативам обязательного резервирования. Основной вклад в увеличение ликвидности в банках на прошлой неделе осуществило сокращение остатка средств на Едином казначейском счете, которое компенсировало отток наличной гривны во внебанковский сектор.

Высокий уровень ликвидности банков обуславливает их низкий спрос на кредиты рефинансирования НБУ. Так, за прошедшую неделю банкам было предоставлено 50 млн гривен через постоянно действующую линию рефинансирования (овернайт) и 50 млн гривен путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков на срок 30 дней по ставке 9,5%.

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