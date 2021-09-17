В Нафтогазе объяснили, что даст участие в сертификации «Северного потока-2»

Участие НАК «Нафтогаз Украины» в сертификации российского газового проекта «Северный поток-2» поможет Украине защитить свои интересы на европейском рынке.
Об этом в программе «Украина на самом деле» телеканала «Дом» рассказал советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Мирон Василик.
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«Нафтогаз подал свою заявку на участие в процессе сертификации „Северного потока-2“ немецкому регулятору, который имеет в своих полномочиях право начать процесс сертификации. Мы, Нафтогаз и Украина, как крупные участники европейского рынка, покупаем значительные объемы газа. Поэтому мы тоже заинтересованы в том, чтобы этот рынок был конкурентным, и мы имеем право защищать наши позиции и интересы на этом рынке. Такое право нам дает статья 66 Закона Германии об энергетической промышленности», — уточнил Василик.
Сертификация продлится четыре месяца, дополнил советник главы правления Нафтогаза.
«Этот процесс начался заявкой на сертификацию „Северного потока-2“, которая была подана 8 сентября. Сертификация продлится четыре месяца. Немецкий регулятор рассматривает заявку и смотрит на роль всех участников этого рынка, в том числе и украинских участников, польских участников, и других стран», — пояснил Василик.
В сертификации также будут участвовать Федеральное министерство экономики Германии и Европейская комиссия, подчеркнул он.
«Процесс достаточно длительный и, я бы сказал, он учитывает не только технические, но также политические интересы всех участников рынка. То есть это исходит из принципа солидарности — фундаментального принципа на европейском рынке», — акцентировал Василик.
Политические договоренности между США и Германией не будут влиять на процесс, убежден советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины».
«Я не думаю, что политические договоренности между США и Германией каким-то образом будут влиять на этот процесс. Этот процесс обусловлен европейским законодательством, третьим пакетом энергетического законодательства, и в соответствии с этим будут идти все процессы по сертификации», — подытожил Василик.
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