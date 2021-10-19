У компании Skoda сорвался выпуск сотен тысяч автомобилей

Skoda вынуждена приостановить производство автомобилей из-за мирового кризиса полупроводников.

До этого производитель планировал выпустить сотни тысяч автомобилей. Однако нехватка микрочипов помешала этим планам. Для сборки необходимого количества автомобилей просто не хватает компонентов. Таким образом, к концу 2021 года будет произведено не более 250 тысяч автомобилей, пишет cursorinfo.co.il

Дефицит микрочипов начался в конце 2020 года. Дело в том, что из-за пандемии его производители значительно сократили объемы, рассчитывая на падение спроса. Однако этого не произошло, и начался дефицит чипов, которые сегодня используются во многих сферах жизни. Так, в Европе продажи легковых автомобилей упали на 23%.

Ранее сообщалось, что глава Toyota раскритиковал электромобили. Акио Тойода, президент компании Toyota, в очередной раз выступил с критикой электромобилей. Топ-менеджер считает, что прохождение глобальных тенденций может грозить катастрофой для японской экономики.

Кроме того, Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Таиланд планирует к 2035 году производить только электромобили. В настоящее время Таиланд является крупным центром производства автомобилей и имеет полный цикл производства автомобилей. А к 2035 году здесь будут производить исключительно электромобили.