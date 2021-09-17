В ЕС снизилась цена на газ

В Европе 18 октября на торгах цены на природный газ пошли вниз.
На лондонской бирже ICE стоимость голубого топлива снизилась на 10% – до 980 долларов за тысячу кубических метров.
В Европе последние месяцы цена на газ неуклонно росла. В частности, 15 октября в Европе биржевая цена на газ снова превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров. Сейчас тенденция немного приостановилась.
При этом в правительстве Украины уверяют, что цена газа для населения повышаться не будет. Мол, будет действовать на уровне, зафиксированном годовым контрактом – 7,96 грн за куб.
Напомним, что ArcelorMittal — крупнейшая сталелитейная компания Европы — объявила о временном прекращении производства. Речь идет сразу о нескольких заводах, а главная причина такого решения — в высокой стоимости энергоносителей. Такое заявление распространила газета Financial Times.
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