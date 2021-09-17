Украинцев предупреждают о мошеннической схеме на OLX — СМИ

В Украине почти каждый день появляется новая мошенническая схема. Уже известно об одной относительно новой схеме, которая действует на платформе OLX. Жертвой может стать не только покупатель, но и продавец, пишет sud.ua.

Аферисты отправляют липовую ссылку для подтверждения операции, а после ввода данных карты со счета украинцев крадут средства. С помощью такой аферы мошенники украли у журналиста Александра Чеканова 4 тысячи гривен, написал он в своей странице в Facebook.

«Я перешел по ссылке и ввел данные карты (да-да, в том числе CVV). Сначала виртуальной. Там на счету была одна копейка, поэтому она не прошла (это мне уже потом в банке пояснили). Введя данные карты, на которой находились деньги, я сначала столкнулся с трудностью верификации. Мне не приходила СМС. Но это и не нужно было. Сначала списались 150 гривен за какие-то развлечения, а потом пошло – по 999 в четыре захода», – написал журналист.

В комментариях к публикации украинцы рассказали, что такие случаи очень часто происходят. Здесь самое главное – проверить домен. Если страница фейковая, это будет заметно по ссылке.

«Я с точно такой же ситуацией столкнулась дважды за неделю, первые прислали ссылку с левым доменом, я, конечно же, ничего не вводила и отправила их подальше, а во втором случае маразм зашкаливал: они собрались стенку 3*2 метра пересылать по Новой почте, а забрать ее у меня должен был курьер, это додуматься до такого маразма надо было еще! Вот такую ссылку прислали, когда я спросила, это что, ответили «какая разница», – написала журналист Анна Якубец.