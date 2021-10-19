ТОП-12 доступных дизельных авто в Украине

Борьба с дизельными автомобилями в Западной Европе продолжается с таким же пылом, с каким пару десятилетий назад там восхваляли их эффективность и экономность. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у auto.ria, какие авто предпочитают украинцы.
В Украине дизельные авто большим спросом долго не пользовались, однако начали набирать популярность в эпоху притока еврономеров. Такие машины зарекомендовали себя как прочные рабочие лошадки, позволяющие владельцам немало экономить в течение эксплуатации.
Причем хорошие продажи дизельных авто можно было наблюдать не только на вторичном рынке, но и в автосалонах официальных дилеров.
12 дизельных авто, которые позволят экономить не только в процессе эксплуатации, а уже даже при покупке.
Самые доступные новые дизельные машины в Украине продают дилеры Renault. В целом же французские бренды заняли большую часть рейтинга самых доступных дизельных легковушек, хотя разбавить этот список попробовали три итальянских «Фиата» и Opel Combo, который, впрочем, также построен на базе «французов».
Интересно, что в перечень самых доступных дизельных авто попали довольно разнообразные модели. Есть здесь и небольшие хэтчбеки, и 7-местные универсалы и компактные седаны, хотя львиная доля списка состоит из коммерческих авто (ради справедливости следует отметить, у большинства из них есть и пассажирские варианты, но они ощутимо дороже).
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