ТОП-12 доступных дизельных авто в Украине

Борьба с дизельными автомобилями в Западной Европе продолжается с таким же пылом, с каким пару десятилетий назад там восхваляли их эффективность и экономность. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у auto.ria, какие авто предпочитают украинцы.

В Украине дизельные авто большим спросом долго не пользовались, однако начали набирать популярность в эпоху притока еврономеров. Такие машины зарекомендовали себя как прочные рабочие лошадки, позволяющие владельцам немало экономить в течение эксплуатации.

Причем хорошие продажи дизельных авто можно было наблюдать не только на вторичном рынке, но и в автосалонах официальных дилеров.

12 дизельных авто, которые позволят экономить не только в процессе эксплуатации, а уже даже при покупке.

Renault Sandero StepWay. Цена: от 408 365 грн Мотор: 1,5 dCi (90 л. с.) Расход: от 3,7 л/100 км.

Renault Logan. Цена: от 413 965 грн Мотор: 1,5 dCi (90 л. с.) Расход: от 3,7 л/100 км.

Fiat Qubo/Fiorino. Цена: от 424 900 грн Мотор: 1,3 MultiJet (75 л. с.) Расход: от 3,6 л / 100 км.

Peugeot 301. Цена: от 459 700 Мотор: 1,6 HDi (92 л. с.) Расход: от 3,9 л/100 км.

Fiat Doblo. Цена: 466 900 грн Мотор: 1,3 MultiJet II (90 л. с.) Расход: от 4,2 л / 100 км.

Citroen C-Elysee. Цена: от 468 200 Мотор: 1.6 HDi (92 л. с.) Расход: от 3,9 л/100 км.

Opel Combo. Цена: от 468 700 Мотор: 1.6 HDi (92 л. с.) Расход: от 4,6 л/100 км.

Renault Dokker. Цена: от 470 000 Мотор: 1,5 dCi (90 л. с.) Расход: от 4,5 л/100 км.

Renault Express. Цена: от 473 300 грн Мотор: 1,5 dCi (95 л. с.) Расход: от 4,6 л/100 км.

Peugeot Partner. Цена: от 493 900 грн Мотор: 1.6 HDi (92 л. с.) Расход: от 4,6 л / 100 км.

Citroen Berlingo. Цена: от 493 900 грн Мотор: 1,6 HDi (92 л. с.) Расход: от 4,6 л/100 км.

Renault Lodgy. Цена: от 514 707 грн. Мотор: 1,5 dCi (90 л. с.) Расход: 4,1 л / 100 км.

Самые доступные новые дизельные машины в Украине продают дилеры Renault. В целом же французские бренды заняли большую часть рейтинга самых доступных дизельных легковушек, хотя разбавить этот список попробовали три итальянских «Фиата» и Opel Combo, который, впрочем, также построен на базе «французов».

Интересно, что в перечень самых доступных дизельных авто попали довольно разнообразные модели. Есть здесь и небольшие хэтчбеки, и 7-местные универсалы и компактные седаны, хотя львиная доля списка состоит из коммерческих авто (ради справедливости следует отметить, у большинства из них есть и пассажирские варианты, но они ощутимо дороже).

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