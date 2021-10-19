Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»

Украинский суд вынес решение, согласно которому остановка транспортного средства по причинам “профилактики” со стороны инспекторов является неправомерной. А если так, то и требование предоставить водительские права тоже является нарушением закона.

Об этом сообщает Ассоциация автомобильного транспорта и инфраструктуры (ААТИУ).

Читайте также: Когда штраф за неисправные габаритные огни является незаконным

Судебному решению предшествовала жалоба водителя. Инспектор остановил его автомобиль и попросил предъявить документы на право управления. Водитель поинтересовался причиной остановки. Полицейский сослался на “профилактические мероприятия”.

Водитель ответил, что такая причина остановки отсутствует в законе и, как следствие, отказался предъявлять документы. Инспектор вынес постановление из-за отказа показать документы, которым оштрафовал водителя на 425 грн на основании ч.1 ст.126 КУоАП. Автомобилист не согласился с таким решением инспектора и обжаловал штраф в суде.

Суд же, рассматривая дело, подробно проанализировал перечень оснований для остановки транспортного средства, которые приведены в ст. 35 закона “О Нацполиции”, и такого основания как “профилактические меры” там не нашел. Исходя из этого, судьи пришли к выводу, что требование полицейского показать удостоверение является неправомерным.

Параллельно признали и штраф полиции незаконным, отменив постановление. За подобные выходки теперь могут привлечь самого инспектора.