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Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»

Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»

Украинский суд вынес решение, согласно которому остановка транспортного средства по причинам “профилактики” со стороны инспекторов является неправомерной. А если так, то и требование предоставить водительские права тоже является нарушением закона.

Об этом сообщает Ассоциация автомобильного транспорта и инфраструктуры (ААТИУ).

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Судебному решению предшествовала жалоба водителя. Инспектор остановил его автомобиль и попросил предъявить документы на право управления. Водитель поинтересовался причиной остановки. Полицейский сослался на “профилактические мероприятия”.

Водитель ответил, что такая причина остановки отсутствует в законе и, как следствие, отказался предъявлять документы. Инспектор вынес постановление из-за отказа показать документы, которым оштрафовал водителя на 425 грн на основании ч.1 ст.126 КУоАП. Автомобилист не согласился с таким решением инспектора и обжаловал штраф в суде.

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Суд же, рассматривая дело, подробно проанализировал перечень оснований для остановки транспортного средства, которые приведены в ст. 35 закона “О Нацполиции”, и такого основания как “профилактические меры” там не нашел. Исходя из этого, судьи пришли к выводу, что требование полицейского показать удостоверение является неправомерным.

Параллельно признали и штраф полиции незаконным, отменив постановление. За подобные выходки теперь могут привлечь самого инспектора.

По материалам УБР
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