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Когда штраф за неисправные габаритные огни является незаконным

Когда штраф за неисправные габаритные огни является незаконным

Штраф за неисправные габаритные огни является одним из самых популярных среди полиции. Этот вид нарушений очень легко обнаружить в темное время суток и зафиксировать доказательства на служебный видеорегистратор.

Нарушение предусматривает штраф в размере 340 гривен, а за повторное – лишение прав на 3-6 месяцев.

Что говорят ПДД? Согласно правилам дорожного движения, перед началом движения водитель обязан проверить исправность транспортного средства и габаритов (в том числе). Однако контролировать исправность в движении водитель не может.

Что касается габаритных огней, то во время движения водитель физически не может увидеть, что огни в задней части машины перестали работать. Также водитель не может останавливаться через каждый километр для проверки габаритов.

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При этом водитель должен четко осознавать, что в случае неисправных ходовых огней он умышленно продолжает езду. Но если неисправность проявилась уже в пути, то водитель должен принять меры для устранения проблемы. Если устранить проблему на месте невозможно, то водитель должен передвигаться по кратчайшей дороге к месту ремонта или стоянки.

Что это значит? Это означает, что если габаритные огни вышли из строя в пути, то это не является причиной для штрафа и не является административным нарушением, а поводом для устранения неисправностей на месте.

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Если полиция выписывает штраф за неисправные габаритные огни, которые вышли из строя во время движения, то это постановление подлежит отмене через суд.

По материалам MMR
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