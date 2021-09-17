Когда штраф за неисправные габаритные огни является незаконным

Штраф за неисправные габаритные огни является одним из самых популярных среди полиции. Этот вид нарушений очень легко обнаружить в темное время суток и зафиксировать доказательства на служебный видеорегистратор.

Нарушение предусматривает штраф в размере 340 гривен, а за повторное – лишение прав на 3-6 месяцев.

Что говорят ПДД? Согласно правилам дорожного движения, перед началом движения водитель обязан проверить исправность транспортного средства и габаритов (в том числе). Однако контролировать исправность в движении водитель не может.

Что касается габаритных огней, то во время движения водитель физически не может увидеть, что огни в задней части машины перестали работать. Также водитель не может останавливаться через каждый километр для проверки габаритов.

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При этом водитель должен четко осознавать, что в случае неисправных ходовых огней он умышленно продолжает езду. Но если неисправность проявилась уже в пути, то водитель должен принять меры для устранения проблемы. Если устранить проблему на месте невозможно, то водитель должен передвигаться по кратчайшей дороге к месту ремонта или стоянки.

Что это значит? Это означает, что если габаритные огни вышли из строя в пути, то это не является причиной для штрафа и не является административным нарушением, а поводом для устранения неисправностей на месте.

Если полиция выписывает штраф за неисправные габаритные огни, которые вышли из строя во время движения, то это постановление подлежит отмене через суд.